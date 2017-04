Las pruebas de que el fiscal Aldana "amañaba" procesos contra narcos

En 2015 y en repetidas oportunidades la ex directora de asuntos constitucionales de la Fiscalía, Caterine Heyck, le advirtió al fiscal y vicefiscal de entonces, que el señor Rodrigo Aldana se negó a entregar más de una docena de procesos que adelantó en la Unidad de Extinción de Dominio, entre ellos los de Otto Bula.

La ex directora le ofició al fiscal Aldana, hoy capturado por favorecer al ex congresista, para que entregara los procesos, pero no obtuvo respuesta, incluso después de la inesperada salida de Heyck de la Fiscalía.

"En consideración de lo anterior, me permito informarle que si a más tardar el próximo viernes 28 de agosto de 2015 no se realizó la entrega oficial de todos los procesos mediante informe, inventario y actas me veré en la obligación de presentar las correspondientes denuncias".

Los oficios acompañaron una denuncia que luego radicó la ex funcionaria en el despacho del ex fiscal Montealegre, pero que poco resultado tuvo, pues Aldana siguió en su cargo hasta ahora, que fue capturado.