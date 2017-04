Huelva renueva compromiso con Latinoamérica a través vocación municipalista

Huelva es desde hoy escenario del XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales, en el que participan 150 representantes de 20 países, y con el que la provincia pretende renovar su compromiso con América Latina a través de "un diálogo con vocación municipalista".

El acto de inauguración de este Encuentro, una de las citas más importantes de la programación del 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, ha tenido lugar en el Patio de la Diputación de Huelva, institución organizadora junto con la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha señalado que el objetivo del 525 Aniversario es "profundizar en la relación de América y Portugal con Huelva, con Andalucía y España", a través de una vocación municipalista que, sin renunciar a las raíces históricas, permita "un nuevo diálogo entre los pueblos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para profundizar en el conocimiento mutuo".

"Huelva quiere ser la voz de Andalucía, de España y Europa en América y ser la puerta de entrada de América en Europa", ha dicho, al tiempo que ha señalado "la descentralización, en el fortalecimiento municipal y en la participación comunitaria" como la clave del desarrollo integral de los pueblos.

En cuanto al Encuentro ha afirmado que debe ser una plataforma que contribuya a los acuerdos que se abordarán en el XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Colombia, centrado en la Agenda Local 2030 y la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

A esto también se ha referido el secretario general de la UIM, Federico Castillo, precisando que esos objetivos tienen que ver con una línea clara "hacer del espacio que compartimos un espacio amado, seguro y de dignidad de vida" y para hacerlos aterrizar en los gobiernos locales iberoamericanos "Huelva es clave".

Lo es, ha dicho, porque es en este Encuentro donde "vamos a abrir el conjunto de reflexiones de los expertos sobre cuál debe de ser el papel de dichos gobiernos en la consecución de los mismos a sus representantes, a los que tienen la capacidad de hacerlos viables".

En representación de los asistentes, la concejala del municipio de Cuenca (Ecuador) Carolina Martínez, ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros, "que permiten el intercambio y crecimiento de las instituciones para favorecer a las ciudadanías a las que se deben".

El alcalde de Huelva y vicepresidente de la FEMP, Gabriel Cruz, ha asegurado que los desafíos de los gobiernos locales en el siglo XXI "no tienen ni deben tener techo: no hay lugar para eludir las necesidades de nuestros vecinos por falta de competencia y no existe asunto alguno que no nos concierna".

Con el título de "Desarrollo productivo e identidad cultural como motores de la competitividad territorial" el XXII Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales se celebra hasta el 28 de Abril, con una extensa y ambiciosa programación.

A lo largo de las jornadas se trabajará en Cooperación y Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, Alternativas para el Desarrollo Agrícola, Marca y Competitividad Empresarial y Territorial y Desarrollo Económico Territorial.