El abucheo a Ivanka Trump en la reunión del G20 para mujeres que la llevó a defender a su padre

Sus elogios hacia su padre y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfurecieron a los asistentes de una conferencia de mujeres del G20.

Este martes Ivanka Trump estaba participando en un debate sobre empresarias junto a la canciller alemana, Ángela Merkel, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cuando fue abucheada por hablar bien de su padre.

Ivanka dijo que su progenitor era "un gran defensor de apoyar a las familias y permitirles prosperar" e inmediatamente se oyeron los sonidos de protesta.

Inmediatamente la moderadora del debate se refirió a la reacción del público y le preguntó a la hija de Trump cómo se sentía por algunos comentarios de su padre sobre las mujeres.

Trump ha sido criticado en el pasado por sus comentarios sobre el género femenino, especialmente en octubre de 2016, durante la campaña presidencial, cuando se hizo público un video en el que se refería a una mujer de forma obscena.

Ivanka Trump dijo que aunque ella "había oído las críticas de los medios de comunicación", no reconocía a su padre en esas descripciones y que tampoco lo hacían las "miles" de mujeres que el magnate neoyorquino había empleado a lo largo de los años.

"Él me animó y me permitió prosperar. Crecí en una casa donde no había barreras para lo que podía lograr", agregó.

AFP/Getty

Ivanka Trump dijo que su padre la "animó" y le "permitió prosperar".

Donald Trump tiende a culpar a los medios de comunicación por las representaciones negativas de su persona.

Cada vez más influyentes

No está claro cuál es exactamente el papel de Ivanka en el gobierno de Trump.

En marzo, la Casa Blanca anunció que la joven trabajaría como asesora no remunerada del presidente.

Ella y su esposo, Jared Kushner, son vistos como cada vez más influyentes en Washington.

El periódico alemán Berliner Zeitung dijo que las autoridades de ese país esperaban "que la hija del presidente transmita una imagen positiva de Alemania a su padre como resultado de su corta visita".

Merkel invitó a Ivanka a Alemania durante su viaje a Washington en marzo.

Ivanka ha hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de empoderar profesionalmente a las mujeres, aunque son muchos los que dudan de que realmente esté ejerciendo influencia en este campo sobre su padre o que esté cualificada para trabajar como asesora de la Casa Blanca.

Reuters

Ivanka Trump fue invitada a Berlín por Ángela Merkel. En el panel también estaban Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá; Christine Lagarde, directora del FMI; y la reina Máxima de Holanda.