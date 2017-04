Primer ministro peruano anuncia que no se analiza posible indulto a Fujimori

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Fernando Zavala, afirmó hoy que el Gobierno no analiza la posibilidad de indultar al exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

"El presidente ha sido muy claro: no se trata de un indulto. Como lo dijo en campaña, nosotros vamos a evaluar las propuestas que se presenten en el legislativo y que tengan que ver con temas generales, que puedan beneficiar a un grupo de personas", declaró Zavala a los periodistas.

El tema volvió al debate nacional luego de que el lunes el presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que su Gobierno está "estudiando" el caso de Fujimori, poco después de que el portavoz de la bancada oficialista en el Congreso, Carlos Bruce, se mostrara a favor de su liberación.

Kuczynski aseguró que en su país se tiene "que voltear la página en algunas cosas para tener una sociedad más unida", aunque reiteró que no está a favor de aprobar una ley "con nombre propio".

Zavala agregó hoy, por su parte, que la propuesta del presidente para "voltear la página" implica que el Gobierno y la oposición trabajen juntos "en beneficio del país y realmente acelerar los temas sociales y económicos del país."

La ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello, también confirmó hoy que no existe algún indulto "en trámite" para Fujimori, aunque enfatizó que no tendría problema en recomendar esta gracia para un preso que reúna los requisitos que establece la ley.

Pérez Tello adelantó que analizará un proyecto de ley presentado por el congresista Roberto Vieira, que plantea la posibilidad de otorgar el arresto domiciliario a los reos de más de 75 años, que hayan cumplido un tercio de su condena y sufran alguna enfermedad, tal como se da en el caso de Fujimori.

Aunque Kuczynski ha reiterado que no aprobará ninguna ley "con nombre propio", Vieira admitió hoy en la emisora Radio Exitosa que ha presentado ese proyecto pensando en el exmandatario encarcelado.

"Definitivamente lo he hecho pensando en esa población (reclusos mayores de 75 años) y también lo hice pensando en Alberto Fujimori, porque no merece morir en la cárcel. Yo le pido a los opositores que piensen en el país, vamos a llegar al bicentenario y no tenemos la capacidad de unirnos. No nos hemos reconciliado", declaró.

El legislador aseguró que su proyecto beneficiará a unos 200 presos y pidió "sanar heridas y voltear la página."

"Acá no se está perdonando a Alberto Fujimori, él va a seguir cumpliendo su sentencia pero en su casa. (...) El parlamento va a decidir el destino de quien fue elegido tres veces presidente del Perú", opinó.

Fujimori cumple una sentencia como "autor mediato" (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti, después del autogolpe de Estado que dio el 5 de abril de 1992.

El debate sobre un eventual indulto o arresto domiciliario a Fujimori se activó durante las elecciones peruanas del año pasado, en las que Kuczynski derrotó a Keiko Fujimori, la hija del exmandatario.

Los partidarios de Fujimori esgrimen la necesidad de una "reconciliación nacional", así como los problemas de su líder, quien es trasladado constantemente a una clínica de Lima por problemas gastrointestinales e hipertensión y también ha sido operado de una lesión precancerígena en la lengua, conocida como leucoplasia.

En 2013 el entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016) rechazó una solicitud de indulto por razones humanitarias presentada por los hijos de Fujimori, por considerar que no estaba en riesgo su salud.

El año pasado, Humala tampoco resolvió un pedido similar presentado por Fujimori cuando iba a entregar el mando a Kuczynski, quien anunció que no pensaba otorgar el indulto, por lo que esta solicitud fue retirada.