Fútbol frente a promesas en unos comicios que apuntan a la baja participación

Argel, 25 abr (EFE).- Pese al esfuerzo del Gobierno, que busca en las urnas un respaldo a su reforma constitucional, las elecciones parlamentarias del próximo 4 de mayo apenas despiertan interés entre los jóvenes argelinos, más pendientes de temas como el fútbol que de unos comicios que apuntan a una bajísima participación.

Así se percibe cada día en las calles, empapeladas con cientos de carteles de candidatos, en su mayoría desconocidos para los ciudadanos, que apenas despiertan el interés de los atareados viandantes.

Tampoco se cuelan en las charlas de cafés, abarrotados al caer el sol. Allí los nombres que saltean la conversación son los de los futbolistas del Real Madrid o Barcelona o el del nuevo seleccionador nacional argelino, el español Lucas Alcaraz.

"Voy ser sincero, estoy desconectado en cuanto a las elecciones. El fútbol ocupa un lugar más interesante que la política para toda la gente", explicó a Efe Mohamed, un joven trabajador de banca aficionado del Barcelona.

Es domingo por la tarde y la pizzería en la calle de Cavignac, en Argel, está repleta de parroquianos y dividida en dos espacios, uno para aficionados de Real Madrid y otro para los del Barcelona.

"Ni siquiera tengo tarjeta de voto, a mí no me interesan las elecciones, porque siempre repiten el mismo discurso, no hay cambio alguno", corrobora, por su parte, Rami, un joven arquitecto de 27 años amante del Manchester United.

"Los políticos que serán elegidos tienen sus intereses, no es el pueblo el que les interesa. Lo esencial para mí es que haya seguridad en nuestro país, de lo que pasa en el Estado no tengo idea", prosigue.

Conscientes de que la juventud es el núcleo de la sociedad, y ante las prospecciones que apuntan a una participación muy baja el próximo 4 de mayo, el Gobierno argelino ha emprendido una gran campaña para movilizar el voto.

Además de reiterados llamamientos a las urnas a través de los medios, ha sumado a la causa a los imanes de las mezquitas, que han abrazado el discurso oficialista en la "jutba" o sermón comunitario del viernes.

"Los imanes deben trabajar para convencer y sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de las elecciones legislativas, pero observando la neutralidad, ya que las leyes de la República impiden que tomen partido por una formación política en sus prédicas", declaró el jueves pasado el ministro de Asuntos Religiosos, Mohamed Aisa.

Monopolizadas por el Frente de Liberación Nacional (FLN), partido único hasta 1989, las elecciones legislativas nunca han despertado demasiado interés en una población argelina que ya sabe de antemano quién será el ganador.

En 1997, año en la que la formación oficialista de oposición Agrupación Nacional Democrática (RND) logró su mejor resultado, la participación se cifró en un 36 %, mínimo histórico desde la independencia en 1962 que muchos temen ahora se iguale o incluso se supere.

En las últimas elecciones, de 2012, en las que volvió a arrasar el FLN del presidente, Abdelaziz Bouteflika -220 escaños de 462 frente a los 64 del RND, segundo con 64 asientos-, la participación se elevó hasta un 43,2 %.

En este ambiente, la mayor parte de los partidos han trufado sus programa electorales con promesas vinculadas a las principales preocupaciones de la juventud argelina, que supone casi la mitad de la población.

Desempleo, infraestructuras -principalmente acceso a internet- y lucha contra la pobreza son términos que aparecen en la mayoría de ellos, junto a otras promesas para resolver la aguda crisis económica que sufre el país desde que hace tres años se desplomaran los precios del petróleo y el gas.

Ambas materias -que acaparan el 97 % de la exportación argelina- soportan un sistema de corte socialista en el que el Estado es el primer empleador, en el que apenas hay industria y en el que los subsidios consumen una importante parte del tesoro nacional.

Sin embargo, pocos parecen creer en las recetas que ofrecen los políticos, que recorren en campaña cafés y barrios con el discurso oficialista bajo el brazo: Argelia afronta un periodo de transición decidida a cambiar el modelo energético y económico diversificando los recursos.

Apáticos y desconfiados, todo apunta a que el patrón de voto no variará el 4 de mayo: es habitual que los ancianos y los habitantes de las zonas rurales acudan a las urnas, y que la participación más baja se dé en la capital y las grandes ciudades.