Rechazada la petición de la oposición turca para anular el referéndum

El Consejo de Estado de Turquía (Danistay) rechazó hoy una demanda del principal partido de la oposición turca, el socialdemócrata CHP, para intentar anular el referéndum del pasado día 16, que aprobó un sistema presidencialista para el país.

El Danistay consideró, con cuatro votos contra uno, que la apelación del Partido República del Pueblo (CHP) es improcedente.

El CHP había recurrido ante este organismo, la máxima autoridad administrativa de Turquía, la decisión adoptada en la noche electoral por la Junta Electoral (YSK) turca de aceptar como válidas las papeletas de voto que no estaban selladas, como requiere la ley.

El Danistay ha argumentado que las decisiones de la YSK no pueden ser recurridas en los tribunales, informa la agencia Anadolu.

El "sí" a la reforma constitucional fue aprobada el día 16 con el 51,4 por ciento de los votos. En número de papeletas, esta opción superó al "no" por apenas 1,3 millones de votos.

El CHP argumenta que ese resultado tan ajustado habría sido una victoria del "no" si no se hubieran contabilizado los 2,5 millones de votos que no fueron debidamente sellados por las mesas electorales.

La YSK responsabilizó de esa situación a la "ignorancia o negligencia" de los componentes de las mesas, pero aseguró que las papeletas eran auténticas y que no era la primera vez que se decidía aceptar la validez de votos no sellados.

Este es el segundo intento frustrado del CHP de impugnar el referendo y lograr su repetición.

La Junta Suprema Electoral ya rechazó la semana pasada la solicitud de anulación de la consulta.

Está previsto que la Junta haga públicos este viernes los resultados definitivos.

La reforma votada en referéndum entrega todo el poder ejecutivo en Turquía al presidente del país y elimina el cargo de primer ministro, que hasta ahora era el jefe del Gobierno.