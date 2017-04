El primer ministro australiano visitó a sus soldados en Irak y Afganistán

El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, viajó a Irak y Afganistán para visitar a sus tropas en esa conflictiva zona y evaluar la contribución militar de su país, informaron hoy fuentes oficiales.

Sídney (Australia), 25 abr (EFE).- El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, viajó a Irak y Afganistán para visitar a sus tropas en esa conflictiva zona y evaluar la contribución militar de su país, informaron hoy fuentes oficiales.

"El primer ministro ha conmemorado el día de Anzac (sigla del Australian and New Zealand Army Corps) con una visita a las tropas en Afganistán e Irak", publicó su oficina en su cuenta Twitter junto a fotografías de este viaje que no fue revelado hasta esta mañana.

Durante su visita de dos días Turnbull se reunió con el primer ministro iraquí, Haider Al-Abadi, en Bagdad, y con el presidente afgano, Ashraf Ghani, y el secretario estadounidense de Defensa, James Mattis, en Kabul.

Según el diario The Australian, Turnbull le dijo a Mattis, que Australia continuará trabajando junto a Estados Unidos, la OTAN y Afganistán en el construcción de las instituciones que brindan seguridad en ese país.

El dirigente australiano también ofreció unos 83 millones de dólares (76,5 millones de euros) para la ayuda humanitaria en Irak, que incluye una inyección inmediata de 7,6 millones de dólares (7 millones de euros) para los operativos de liberación de Mosul.

"Con los esfuerzos militares de la coalición forzando al Estado Islámico fuera de las principales ciudades es importante aumentar la ayuda humanitaria y de estabilización para que el gobierno iraquí pueda consolidar sus avances en seguridad", dijo Turnbull en un comunicado.

Turnbull hizo estas visitas tras la muerte el viernes pasado de 138 soldados en un ataque talibán a una base militar en el norte de Afganistán, en uno de los peores golpes contra el Ejército del país asiático.

Australia tiene desplegados a 270 miembros de las fuerzas armadas en Afganistán y unos 780 en Irak y Siria, donde realizan labores de asistencia y capacitación, en el primero, y colabora en los bombardeos aéreos en el segundo.

Desde 2002, 42 soldados australianos han muerto en Afganistán y dos en Irak.

"Este viaje no solamente es para conmemorar el día de Anzac con los australianos (y neozelandeses) que sirven en las líneas de frente. Es una oportunidad incalculable para evaluar el progreso de las guerras en Irak, Siria y Afganistán", dijo Turnbull en un comunicado.

Australia y Nueva Zelanda conmemoran hoy con diversos actos el día de Anzac, que recuerda el desembarco en la primera guerra mundial el 25 de abril de 1915 de las tropas aliadas en Galípoli (Turquía) donde murieron en combate más de 26.000 de sus soldados y otros tantos fueron heridos.

Aunque la campaña resultó un fracaso militar, Australia y Nueva Zelanda la consideran un momento importante en el que ambos países forjaron su verdadero espíritu nacional, al unir a toda la población en el esfuerzo de la contienda.