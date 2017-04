Polémica por video donde diputada mexicana recibe dinero para López Obrador

El video de una diputada mexicana que recibe dinero para supuestamente entregarlo al líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador desató hoy una polémica entre los que exigen una investigación a fondo con desmentidos de los involucrados.

En las imágenes, divulgadas hoy por el diario El Universal, Eva Cadena, diputada en Veracruz por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibe 500.000 pesos (unos 26.500 dólares) para supuestamente entregarlos a López Obrador, dirigente de esta fuerza y señalado entre los favoritos para las presidenciales del 2018.

"Lo mostrado en el video representa una evidencia gravísima de corrupción que lastima a todos los mexicanos; se trata de una prueba clara y contundente de que López Obrador es un corrupto", denunció el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI),

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) investigar la supuesta corrupción del dirigente de Morena y aseguró que López Obrador es un "corrupto y un hipócrita" que debe renunciar a sus aspiraciones presidenciales y a su partido.

La candidata del conservador Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, denunció que el video muestra que para el dirigente de izquierda la honradez y la honestidad solo son retórica.

Cadena, candidata a la presidencia municipal de Las Choapas (Veracruz) publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que se disculpa por el contenido del video y admite que cometió un error, al mismo tiempo que señala que ha sido víctima de una treta "muy cobarde" para dañar a López Obrador.

Aseguró que el dinero recibido "era una donación al movimiento" pero al analizar que estas no se deben dar en efectivo "decidí regresarlo" a las personas en el mismo hotel en donde se filmaron las escenas.

En un video divulgado en las redes sociales, López Obrador calificó la entrega de dinero como un montaje ya que a Cadena "le pusieron un cuatro" que busca enlodarlo y destruirlo porque "Morena está creciendo mucho".

El excandidato presidencial en 2006 y 2012, aseguró que este video forma parte de la guerra sucia en su contra por parte de expresidentes como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

"Me pueden robar la Presidencia como ya lo han hecho, me pueden quitar todos los triunfos, pero no van a poder arrebatarme mi dignidad, mi honestidad", dijo López Obrador en su mensaje.