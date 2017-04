Chavismo dice oposición venezolana rechaza comicios porque "no les conviene"

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el diputado Diosdado Cabello, aseguró hoy que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no quiere que el país convoque a elecciones porque "no les conviene" que se de un cambio de Gobierno democráticamente.

"Ellos por la vía electoral no pudieran hacer lo que quieren hacer en este país (...) disolver la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Moral, Electoral, por eso es que les conviene un golpe de Estado, no la vía electoral", aseveró Cabello en rueda de prensa en Caracas.

El legislador, uno de los hombres más influyentes del chavismo, aseguró que entre los planes de la oposición también estarían privatizar la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y revocar convenios internacionales firmados por el presidente, Nicolás Maduro.

"Por eso es que cuando Nicolás Maduro dice 'estamos ansiosos porque haya elecciones' casi que les dio un ataque, (diciendo) 'no, no queremos elecciones, a menos que sean elecciones generales', ¿cuáles?, aquí en todo caso tenemos elecciones de gobernadores, de alcaldes, que no se han hecho por culpa de la oposición", prosiguió.

Cabello dijo que las elecciones presidenciales se harán en 2018 como corresponde y "no hay forma ni manera" de que se adelanten para este año, como reclama la MUD, pues, remarcó, "nosotros no vamos a violar la Constitución por complacer a la oposición".

Señaló que cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame a comicios, el PSUV será el primero en participar por estar legitimado, a diferencia de varios partidos opositores que se someten en la actualidad a un proceso de renovación de nóminas convocado por el Poder Electoral.

"Iremos nosotros solos, ellos no tienen partido político, no hay ni un solo partido político de la derecha (...) ellos no están listos para ir a elecciones, nada", dijo Cabello en referencia a un hipotético escenario electoral, al tiempo que acusó a la MUD de estar "engañando" a sus simpatizantes.

Luego, aseveró, sin mayores detalles, que el PSUV "participaría enamorado" en un proceso constituyente, un tema que fue abordado ayer por el jefe de Estado en alusión al que vivió Venezuela en 1999.

Por otra parte, el diputado anunció que el chavismo hará el 1 de mayo "la más grande movilización en la historia de este país de los trabajadores y trabajadoras de la patria", el mismo día que los opositores convocaron a marchas en Caracas y el resto del país.

Por último, el chavista se refirió a los tres militares venezolanos que desertaron hacia Colombia y que, según la Cancillería venezolana, habrían pedido asilo al vecino país.

"Quieren proteger a estos tres francotiradores que tenían en sus planes asesinar a dirigentes de la revolución para provocar un golpe mediático, de impacto en los medios", dijo Cabello sobre estos tres militares que, según Caracas, "huyeron a territorio neogranadino a finales de marzo pasado".