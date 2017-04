Ben Affleck no quiere que sus hijos sean actores

Aunque empezó su carrera a la edad de 8, a Ben Affleck no le gustaría que los tres hijos que tiene junto a su exesposa, la también actriz Jennifer Garner, sigan su camino, al menos antes que cumplan la mayoría de edad.



"Creo que es muy duro. Me encanta ser actor, pero no quiero empujarles en esa dirección antes de los 18. Si toman la decisión de dedicarse a lo mismo que yo, entonces adelante. Pero existe un lado negativo en todo eso de ser un actor infantil que conozco demasiado bien", confesó el intérprete estadounidense en su paso por el Festival Internacional de Cine AutFest en California.

"Me aportó cosas muy buenas y seguramente no tendría la carrera que tengo ahora, si no me hubiera labrado un camino desde pequeño, así que es algo extraño. Mis hijos lo harían bien en una obra de teatro escolar. Si pueden aguantar solo con eso por el momento, es que van por buen camino", afirmó Affleck.

El actor Ben Affleck tiene 3 hijos: Violet (11), Seraphina (8) y Samuel (5).