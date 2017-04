El festival de cine de Karlovy Vary homenajea a Ken Loach y James Newton

El festival de cine de Karlovy Vary otorgará este año el Globo de Cristal por su contribución artística extraordinaria al director Ken Loach, al guionista Paul Laverty y al compositor James Newton Howard, informó hoy la organización en un comunicado.

Loach, de 80 años, debutó en 1967 con "Poor cow" y a lo largo de su carrera ha ganado la Palma de Oro en Cannes dos veces, con "The wind that shakes the barley" (2006) y con "I, Daniel Blake" (2016).

El realizador británico es también autor de títulos como "Land and Freedom" (Mejor película europa en 1995), "Sweet Sixteen" (2002), o "Looking for Eric" (2009).

Loach será galardonado en la 52 edición del certamen checo junto al guionista británico Paul Laverty, con el que ha colaborado en doce largometrajes y dos cortos.

Juntos "fueron pioneros del cine social realista con un mensaje humanitario", destaca la nota, que se refiere a ellos como dos artistas que "han influido en la historia del cine británico"

Entre los guiones más conocidos de Laverty, esposo de la realizadora española Iciar Bollaín, figuran "My Name Is Joe", con el que Peter Mullan ganó el premio al mejor actor en Cannes (1998), así como "Sweet Sixteen", y las dos palmas de Oro de Loach.

Ha escrito asimismo los guiones de "También la lluvia" y "El Olivo," de Bollaín.

El certamen, que se celebra en esa ciudad balneario checa del 30 de junio al 8 de julio, también concederá un Globo de Cristal al compositor estadounidense James Newton Howard, en reconocimiento a su contribución al cine.

Newton, de 66 años, ha escrito la música de 120 películas, entre ellas "Pretty Woman", "The sixth sense", "Batman begins" y toda la saga de "The Hunger Games".

El músico dirigirá en Karlovy Vary a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, que interpretará la banda de su última cinta, "Fantastic beasts and where to find them".

Newton prepara actualmente su primera gira de conciertos "Tres décadas de música para Hollywood", con una orquesta sinfónica y un coro de cien voces y que recorrerá veinte ciudades europeas en noviembre de este año, comenzando por el Royal Albert Hall de Londres el 3 de noviembre.

Praga, Cracovia, Varsovia y Budapest forman parte de las ciudades incluidas en esa gira.