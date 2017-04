Serena Williams envía un tierno mensaje a su bebé, 'el número uno más joven del mundo'

Tras anunciar el pasado miércoles que estaba esperando su primer retoño mostrando en Snapchat su barriguita de 20 semanas, la tenista Serena Williams ha echado mano de sus redes sociales para celebrar a un mismo tiempo el cumpleaños de su futuro marido, Alexis Ohanian, y su regreso a lo más alto del ranking de la WTA escribiendo una emotiva carta a su futuro hijo, en la que se refiere a él como "el número uno más joven del mundo".

"Mi querido bebé: Tú me has dado la fuerza que no sabía que tenía. Me has mostrado el verdadero significado de la serenidad y la paz. No puedo esperar a conocerte. Tengo muchas ganas de verte en las gradas el próximo año. Pero más importante aún, estoy muy feliz de poder compartir contigo el título de número uno del mundo... Especialmente hoy, en el cumpleaños de Alexis. Del número uno más vieja del mundo al número uno más joven. Tu mamá", escribió la deportista a su futuro retoño en su cuenta de Instagram junto a una fotografía suya en biquini en la que aparece acariciándose el vientre y confirmando de paso su intención de regresar rápidamente a la competición tras dar a luz.

Serena ha mantenido alejada de las pistas desde su victoria el pasado enero contra su hermana Venus en el Abierto de Australia, que ganó embarazada, y en los últimas semanas se ha limitado a compartir en sus redes sociales imágenes en la playa de las vacaciones que se está tomando junto a Alexis, co-fundador del portal Reddit, con quien se comprometió el pasado diciembre tras poco más de un año de relación.