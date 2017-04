Fundeú BBVA: "subir de 5 a 6", expresión ambigua

Giros como "subir, aumentar, etc., de 5 a 6" (u otras cantidades) resultan ambiguos, por lo que se aconseja evitarlos en favor de expresiones más precisas, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En las noticias no es raro encontrarse frases con esta construcción, que pueden inducir a error: "Las temperaturas máximas subirán de 7 a 9 grados", "Se aumentará de 14 a 28 segundos el tiempo de espera para los vehículos que salen de la ciudad" o "El arancel se eleva de 130 a 137 bolivianos".

Aunque no sean de por sí incorrectos, en las informaciones periodísticas donde la precisión es importante, sobre todo en economía, conviene evitar giros como estos porque resultan ambiguos: "El plazo se aumentará de 10 a 12 días" puede significar que originalmente el plazo es de 10 días y luego pasará a ser de 12 o bien que el aumento será una cantidad que está entre esos dos valores (pasa, por ejemplo, de 60 a 70, 71 o 72 días).

Aunque a veces el contexto basta para deducir el significado, como alternativa para dejar claro que se trata del antiguo valor y del nuevo puede decirse "pasa de A a B": "El arancel pasa de 130 a 137 bolivianos".

Para dar un intervalo de un aumento, podría usarse "aumenta entre A y B": "Las temperaturas máximas aumentarán entre 7 y 9 grados".

Este criterio se aplica no solo a verbos como "subir", "elevar", "aumentar", "incrementar", etc., sino también a "bajar", "descender", "disminuir"?, así como a los correspondientes sustantivos ("subida", "aumento", "bajada", etc.).

