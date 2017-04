Unas 402 empresas de la CAN y 17 de la UE en rueda de negocios en Colombia

Unas 291 empresas exportadoras y 111 compradores de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así como 17 de la Unión Europea, participarán en el VI Encuentro Empresarial Andino que se realizará del 26 al 27 de abril en Armenia (centro), informó hoy el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

En total serán 419 empresarios de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia que se harán presentes en el Encuentro que, según la Secretaría General de la CAN, tiene expectativas de negocios por 50 millones de dólares.

"La CAN es un mercado prioritario para nuestros bienes no minero-energéticos. El 65 % de los bienes transados a la CAN se caracteriza por ser productos con valor agregado", afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, citada en un comunicado.

Colombia, que tendrá la mayor representación de exportadores, con 155, presentará bienes novedosos como pastas libres de gluten, alimentos para diabéticos, cápsulas de café hechas en el país, envases tipo PET y ropa deportiva a base de telas inteligentes.

Ecuador participará con 60 representantes, Perú traerá a 44 y Bolivia tendrá 32.

El evento tiene lugar en momentos en los que el bloque de integración más antiguo de la región se prepara para celebrar los 48 años de vigencia, agregó la información del Ministerio.