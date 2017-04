Más de 5.000 personas dieron el último dios al ciclista italiano Scarponi

Más de 5.000 personas, entre ellas los dirigentes y compañeros del Astana, se concentraron este martes en el campo de deportes de Filottrano, en la región de Las Marcas, para participar en el funeral del ciclista italiano Michele Scarponi, que murió el pasado domingo atropellado mientras se entrenaba.

Filottrano, la pequeña localidad donde nació Scarponi y por cuyas carreteras se entrenaba, se volcó hoy para dar el último saludo al campeón del Giro de Italia de 2011.

En el campo deportivo de la localidad se instaló el altar para celebrar la misa, que ofició el cardenal Edoardo Menichelli.

El féretro, sobre el que se coloco uno de los "magliot" del Astana, fue acompañado por un fuerte aplauso entre los asistentes, entre los que se encontraban los dirigentes y todos los compañeros del equipo de Scarponi como Stortoni, Segan, Petacchi, Tosatto, Benatti, Sabbatini, Capecchi.

También participó el presidente de la Federación Italiana de Ciclismo, Renato Di Rocco, y el exfutbolista y entrenador Roberto Mancini, gran aficionado del ciclismo y nacido en Las Marcas.

En primera fila, la mujer de Scarponi y sus hijos gemelos, de 5 años, y el resto de familia del ciclista, como su hermano que leyó un emocionante discurso sobre la historia y los orígenes de Scarponi.

Menichelli explicó en su homilía que Scarponi "tiene que ser un patrimonio para todos por sus cualidades humanas", y recordó que siempre que lo había encontrado "le relató la fatiga del ciclismo".

Scarponi perdió la vida pasadas las ocho de la mañana, cuando fue arrollado por una furgoneta en un cruce de calles, que le golpeó frontalmente provocando su muerte inmediata.

El ciclista, que se hizo con el Giro de Italia en 2011 después de la sanción al español Alberto Contador, había sido elegido capitán del equipo Astana para el próximo Giro de Italia, del 5 al 18 de mayo, tras la lesión de su compatriota Fabio Aru.

"Ciao capitán" (Adiós capitán), comenzó su recuerdo durante el funeral también un conmovido Davide Cassani, exciclista y seleccionador italiano y que habló en representación del mundo del ciclismo.

"Has muerto como capitán, pero capitán lo has sido siempre", dijo Cassani, quien repasó la carrera del corredor italiano, pero también su generosidad como "gregario".

Cassani despidió a Scarponi como uno de los mejores del pelotón, por la generosidad y buen humor que siempre derrochó durante su carrera.

Relató que en estos días recibió una llamada del campeón belga Eddie Merckx y, agregó, "tu no has ganado tanto como él, pero como personalidad y como trabajo has sido nuestro Merckx".

También quiso dar a titulo póstumo una camiseta de la selección "azzurra" de ciclismo y observó que no se trataba de un regalo sino algo que se había merecido.