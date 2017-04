Maradona asegura que quiere ser director técnico de nuevo

Diego Maradona, exfutbolista argentino, nuevamente da de que hablar por sus declaraciones, en las que admite que quiere ser técnico de la Selección Argentina, para el próximo Mundial de Fútbol, que se disputará en Rusia, en el 2018.

"Sigo siendo argentino y voy a morir argentino. No es que me esté ofreciendo. Estoy diciendo que el director técnico dentro mío no murió y el perfume del pasto me sigue atrayendo tanto como una mujer bonita", señaló Maradona.

Además, el "10" resaltó que Jorge Sampaoli, actual entrenador del Sevilla de España y el candidato principal para dirigir al combinado Albiceleste, no es el indicado para dicho cargo. "Está muy inflada la cosa de Sampaoli. En Chile estaba haciendo una carrera bárbara, pero lo del Sevilla no termina de romper", indicó.

Entre sus muy polémicas declaraciones, Diego criticó a la Asociación del Fútbol Argentino y sus funciones, agregando que se debe hacer una "limpieza profunda". "A la AFA hay que meterle una granada y hacerla toda nueva. No tiene que quedar ningún fantasma, tenemos que correr a los corruptos".