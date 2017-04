En libertad se defenderá la expareja del fiscal capturado por corrupción

Margarita María Useche Molina se defenderá en libertad luego de que el juzgado 81 de garantías negar a la petición de la fiscalía de enviarla a la cárcel tras imputarle cargos por los delitos de cohecho enriquecimiento ilícito y abuso contra la administración pública.

El juez señaló que no habían pruebas suficientes, ni contundentes que demostraran que la mujer conociera de algún acuerdo entre su ex pareja, el fiscal Rodrigo Aldana y el ex senador Otto Bula, con el fin de favorecerlo en un proceso de extinción de dominio en el 2014.

El proceso contra la mujer inició porque ella aparece como dueña de un apartamento, el cual fue entregado por Bula al al fiscal como parte de pago por el favorecimiento. El abogado de la mujer señaló en la audiencia que ella "recibió el inmueble como un mutuo acuerdo con su ex pareja por terminar la unión marital en buenos términos, por lo cual no conocía, ni tenía porque conocer la procedencia del inmueble. Ella actúó en buena fe".

Margarita Useche, quién es ama de casa, continuará en libertad pero vinculada a la investigación, no se descarta que llegue a un preacuerdo con la Fiscalía