Los riegos de una Comisión de la Verdad en pleno año electoral

En Caracol Radio consultamos dos expertos, firmantes de los procesos de paz en El Salvador y Guatemala, sobre los efectos que puede tener sobre esta instancia el hecho de que empiece a funcionar en medio de la polarización y la división que genera el primer proceso electoral después del proceso de paz.

Para Manuel Conde, firmante del proceso de paz de Guatemala, experto en resolución de conflictos y actor político en su país “una comisión como esta no debe estorbar en un proceso electoral. Si para potenciarme electoralmente paso por encima de esta comisión no voy a favorecer la paz. La sociedad debe ser inteligente. La sociedad es más inteligente de lo que los políticos creemos, si el político usa la paz, la sociedad castiga y eso es muy importante. La sociedad debe castigarle, porque entiende que se quiere manipular la paz o la oposición a ella. Nadie quiere que se aprovechen de la paz para sacar réditos políticos. Colombia lo está viviendo y deben ser inteligentes para no caer en el juego de quienes quieren utilizar la paz electoralmente para un bando u otro”, precisó.

Desde otra orilla pero respondiendo a la misma pregunta, Roberto Cañas, fundador del FMLN, la guerrilla que firmó la paz en El Salvador y cuyo partido político lleva siete años en el poder, señala que lo importante es que se mantenga el cese el fuego y que la comisión cumpla su tarea de manera imparcial para que sea imposible usar la como arma política durante unas elecciones.

“La polarización es una trampa que paraliza un país. Lleva a un punto en el que repartir culpas no deja avanzar el país. Yo creo que los partidos tienen una enorme responsabilidad porque eso no contribuye, en un periodo electoral eso puede dar réditos políticos, nada más beneficioso que repartir culpas. En el salvador esa fue la experiencia. Más polarización en periodo electoral. Igual la comisión no es vinculante ni sus recomendaciones, pero tampoco se puede decir que no se acata porque es un informe público, no acatarlo acarrea una sanción social para el que no cumple y la gente debe castigar a quienes no se sometan al informe final”, añadió.

Actualmente, en Colombia empezó el proceso de diseño de los perfiles de quienes integrarán esta comisión de once miembros que tendrá un mandato de tres años durante los cuales se investigará las causas del conflicto y los hechos atroces que marcaron 52 años de enfrentamiento armado entre el Gobierno y la guerrilla.