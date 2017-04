Preguntas y respuestas sobre qué es y para qué sirve la Comisión de la Verdad

Manuel Conde, actualmente, es diputado del Partido de Avanzada Nacional y fue firmante del acuerdo de paz en 1996 en Guatemala. Es consultor y fue asesor permanente del proceso de paz de Colombia.

Roberto Cañas fue fundador y militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN y firmante del acuerdo de paz en el Salvador, actualmente es consultor, experto en resolución de conflictos y líder del partido político Cambio Democrático.

¿Qué es una comisión de la verdad y cómo funciona?

Manuel Conde: Es una comisión de expertos, conocedores del conflicto que se encargan de estudiar las causas del conflicto y los hechos más dramáticos o que se hayan constituido en violaciones graves de los derechos humanos en un espacio de tiempo determinado. Investiga y al final, en un informe, señala responsables y hace unas recomendaciones para la reparación de las víctimas y la reconciliación.

¿Cómo y qué investiga?

Roberto Cañas: Lo que investiga, o mejor, lo que intenta esclarecer son aquellos hechos violentos sobre los cuales no hay responsabilidades adjudicadas con el único fin de entregar verdad a las víctimas y recomendar actos o gestos de reparación. Dependiendo del mandato también se ocupará de establecer quienes alimentaron el conflicto y con qué objetivo. No son audiencias públicas como en un juzgado, se trata de un trabajo juicioso y confidencial al que pueden citar personas pero nunca para hacer un juicio público.

¿Qué resultado arroja?

Manuel Conde: Al final del tiempo establecido para la investigación, la Comisión de la Verdad debe arrojar un informe final, unas recomendaciones y un documento histórico que no es vinculante ni tiene un objetivo judicial. Sin embargo, tanto el Gobierno como las Farc y los terceros deben estar dispuestos a someterse a la verdad que arroje el informe y a cumplir con las recomendaciones, de lo contrario, será difícil iniciar el camino de la reconciliación.

¿Para qué sirve el informe final?

Roberto Cañas: Es muy importante, pues es necesario conocer al victimario y sus razones para poder perdonarlo. Así mismo, es importante saber las motivaciones de quienes participaron del conflicto para que se tomen medidas y así evitar que se repitan esas condiciones políticas o sociales que agravaron o contribuyeron al conflicto. Además, el documento histórico debe hacer parte de una cátedra de paz para que las futuras generaciones conozcan las causas y consecuencias del conflicto.

¿Qué efectos positivos y negativos produce el informe final?

Manuel Conde: Esto va a depender de la independencia e imparcialidad de quienes conformen la comisión. Es vital que la Comisión de la Verdad no se convierta en una picota pública de señalamientos pues esto puede generar aún más polarización. Su objetivo no es repartir culpas o ensañarse con determinado actor. En Guatemala, por ejemplo, hoy existe un debate muy profundo pues la mayoría de los señalados son altos mandos militares y muy pocos guerrilleros, lo que sin duda no ha permitido una reconciliación completa. Lo positivo es que las víctimas van a conocer la verdad y eso les permitirá cerrar un ciclo.

¿Es obligatorio cumplir las recomendaciones?

Roberto Cañas: El informe final y las recomendaciones carecen de valor judicial y no son vinculantes. Lo que allí se revele hará parte de un documento histórico pero nunca hará parte de un proceso judicial. No es obligatorio cumplir las recomendaciones pero si no se hace no habrá reconciliación y será un simple papel mojado sin valor. De la imparcialidad de la comisión depende en gran parte que todos los actores se sometan al informe final y sus conclusiones.

¿Qué recomendaciones basadas en la experiencia de su país haría?

Manuel Conde: En Guatemala tuvimos una comisión que no fue imparcial y el componente internacional, si bien fue importante al final, le restó credibilidad al informe y las recomendaciones. Yo lo recomiendo es que haya mucha objetividad y que ojalá todos los integrantes sean colombianos ya que se trata de reescribir un capítulo de la historia de un país. Algo muy importante es que la comisión no se exceda en su mandato o en el tiempo, lo ideal es que se ajuste a lo acordado desde el principio y que no esté sujeta al vaivén electoral del país.

Roberto Cañas: La lección aprendida en El Salvador es que si no hay voluntad política el informe puede nacer muerto. Allí se pone a prueba la disposición de reconciliación de las partes, cada uno debe asumir su parte. El informe puede ser muy bueno pero si no se cumple se convierte en un papel mojado sin validez y allí la sociedad cumple un rol muy importante pues debe haber una sanción social para quien se resiste a reconocer la verdad y reparar a sus víctimas.