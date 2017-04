Conmoción en el mundo del toro por la muerte de Palomo Linares

El mundo del toro mostró hoy su conmoción con multitud de mensajes por la repentina muerte del torero Sebastián Palomo Linares, a los 69 años, tras no superar una intervención a corazón abierto.

Especialmente emotivas fueron las declaraciones a Efe de José Luis Lozano, empresario, ganadero y apoderado de Palomo durante toda su carrera, y al que consideraba "como un hermano pequeño".

"Estoy demolido, no puedo casi ni hablar. Ha sido toda una vida juntos, desde que mató a su primera becerra siendo un niño hasta hoy. Hablábamos todos los días y tratábamos de juntarnos siempre que podíamos. No me creo todavía que jamás le volveré a ver. Qué desgracia tan grande", reconocía Lozano entre lágrimas.

Igual de afectado se mostró el matador de toros Jaime Ostos, padrino de la alternativa de Linares como matador de toros en 1966. "La noticia me caído como un jarro de agua fría", aseguró a Efe.

"Es algo que todavía no me lo puedo creer. Era una persona fenomenal a la que tenía mucho afecto, del mismo modo que le admiraba como torero, sobre todo por esa raza, ese valor, esas ansias de crecer tan grandes que le hacían arrimarse como pocos para tratar de ser el mejor", añadió.

El diestro portugués Victor Mendes, a quien Linares dio la alternativa en la plaza de Barcelona en 1981, dijo encontrarse "muy triste por la desaparición de una gran figura del toreo que llegó a marcar una época".

"El hecho de que sea mi padrino taurino es algo que me llena de orgullo porque siempre le he tenido una gran admiración", agregó Mendes, que consideró que Palomo Linares marcó "un hito en la historia de Las Ventas".

El ganadero Antonio Miura destacó que Linares era "un hombre que siempre decía las verdades del toreo, aunque a algunos no les gustara, porque él era así: un torero de raza y con una gran capacidad de superación que nunca se dejaba ganar la pelea por nadie".