Biffy Clyro, Years & Years y La Casa Azul, amplían el cartel del FIB 2017

Biffy Clyro, Years & Years, La Casa Azul, The Jesus and Mary Chai y Temples lideran la nueva remesa de confirmaciones para la próxima edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebrará en la localidad del este de España del 13 al 16 de julio.

Las nuevas incorporaciones se unen a cabezas de cartel como Red Hot Chili Peppers, The Weekend, Kasabian, Foals, Los Planetas y Deadmau5, entre otros.

Según informaron fuentes de la organización, Biffy Clyro vuelve al FIB "con una fuerza y energía que hacen de Ellipsis su mejor trabajo hasta la fecha".

Years & Years es una de las bandas más impactantes surgidas en el Reino Unido. "Communion", su disco de debut, ha sido uno de los álbumes más aclamados de 2015, pues llegó a vender millón y medio de ejemplares y si situó en las listas de éxito de veinte países.

Se suma también al cartel del FIB la legendaria e influyente banda The Jesus and Mary Chain. Este grupo de los hermanos William y Jim Reid fue uno de los nombres que encabezaron la primera edición del festival, y este año vuelve con su nuevo disco, "Damage and Joy".

Además, en el festival el público podrá escuchar clásicos como Just Like Honey, Head On, Reverence o Darklands junto a sus nuevas y electrizantes canciones como Amputation, All Things Pass o The Two Of Us.

Temples y su pop psicodélico regresan con un disco como "Volcano", que ha conseguido casi un millón de escuchas en Spotify y Soundcloud.

Guille Milkyway, el nombre detrás de La Casa Azul, es sin duda el artista efervescente que ha conseguido derribar las barreras de lo comercial.

Además, el FIB 2017 aterriza con una buena dosis de electrónica y guitarras para la fiesta del verano: el canadiense Tiga convertirá al festival en un gran club lleno de música de baile.

Jose Crepúsculo contribuirá con su peculiar "synthpop" a hacer que la noche no se detenga, lo mismo que el dúo británico Honne, que calentará la pista con sus "beats" y su invitación al ritmo más sensual, o Dream Wife, que visitará Benicàssim con su pop lleno de "riffs".