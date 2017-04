Jennifer López habla por primera vez de su nuevo novio

La buena sintonía que parece existir entre Jennifer López y la presentadora estadounidense Ellen DeGeneres ha servido para que en más de una ocasión esta le sonsacara a la diva del Bronx detalles sobre su vida privada a su paso por el programa 'The Ellen Show'. La última visita de la cantante y actriz al popular espacio televisivo no ha sido una excepción, ya que su interlocutora consiguió hacerle hablar en público por primera vez de su relación sentimental con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, aunque solo fuera para confirmar su noviazgo y apuntar que ambos se están tomando las cosas con calma, a pesar de que recientemente realizaron un viaje juntos a República Dominicana junto a sus respectivos retoños.

"Dios mío... Sí, nos lo estamos pasando muy bien juntos", accedió a revelar JLo cuando Ellen le preguntó directamente por el histórico jugador de los Yankees de Nueva York.

A base de insistir, Jennifer también acabó explicando cómo comenzó su nuevo romance, con el que ha pasado página tras su última y definitiva ruptura con el bailarín Casper Smart, con quien hace poco más de un año confirmaba su enésima reconciliación precisamente en el mismo programa, pese a que el tiempo ha demostrado que finalmente sus diferencias pesaron más que su amor.

"Es muy sencillo. Yo estaba comiendo un día en un sitio y... le vi entrar por la puerta. Más tarde le seguí fuera, y por alguna razón decidí tocarle el brazo y decirle: 'Hola, Alex'. Él me respondió: 'Hola... Jennifer'. Y eso fue todo. Bueno, sucedieron más cosas, pero así fue como nos conocimos. No intercambiamos nuestros números de teléfono ni nada parecido. Le pregunté qué estaba haciendo en Los Ángeles y me explicó que ahora vivía aquí y yo por mi parte le expliqué que vivo aquí desde siempre. Fue él quien dijo que deberíamos quedar algún día. Y le dije: 'Perfecto, sabes cómo encontrarme, ¿tienes mi número?'. Ya lo tenía desde hace años. Me propuso salir a cenar y eso hicimos. Fue muy agradable", aseguró.

Animada por la sinceridad de la estrella y su aparente buena disposición para responder a cualquier tipo de cuestión, Ellen DeGeneres no dudó en interesarse por si su primera cena romántica con Alex había dado pie a una "fiesta del pijama", ante lo que Jennifer no pudo contener la risa.

"No, no, no. Mamá no se queda a dormir con nadie en la primera cita", concluyó divertida la artista.