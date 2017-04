El trío musical Bananarama vuelve para una gira por el Reino Unido

El trío musical británico Bananarama, compuesto por Sarah Dallin, Siobhan Fahey y Keren Woodward, confirmó hoy que volverá a reunirse, tras su separación en 1988, para dar una gira por el Reino Unido.

Las entradas para los 15 conciertos previstos para el próximo invierno en todo el país saldrán a la venta este miércoles, según confirmó la banda.

"Era ahora o nunca", declaró hoy Woodward en la radio de la BBC, y contó cómo llamó a Fahey -quien se enemistó con sus compañeras y abandonó la formación en 1988- para proponerle la idea de juntarse de nuevo.

"Pensaba que no iba a acceder, pero lo hizo", reveló la inglesa, de 56 años.

Por su parte, Fahey, de 58, dijo al diario The Guardian que "el sentimiento de amor y amistad" que une a las tres componentes de la banda había sido "restaurado", después de que ella dejara Bananarama para crear Shakespears Sister, al no estar de acuerdo con el rumbo musical que estaba tomando la formación.

Bananarama, cuyo nombre se debe al programa de televisión infantil "The Banana Splits" y al título de la canción de Roxy Music, "Pyjamarama", se formó en el año 1979.

A lo largo de la década de los ochenta se hizo muy popular gracias a éxitos como "Venus", "Robert De Niro's Waiting", "Cruel Summer" o "Love In The First Degree".

Llegaron a vender más de 40 millones de discos, convirtiéndose en 1988 en el grupo femenino de más éxito en la historia del Reino Unido, según el Libro Guinness de los Récords.

Tras la salida de Fahey, Jacquie O'Sullivan la sustituyó hasta 1991, momento en el que Woodward y Dallin continuaron como un dúo.

El primer concierto tendrá lugar en Glasgow el próximo 12 de noviembre y, aunque Woodward afirmó que la gira es el "proyecto principal", no descartó que puedan grabar un nuevo sencillo.

"Hemos hablado sobre ello y estaría bien", concluyó la cantante.