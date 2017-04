Roger Waters publicará el 2 de junio su primer álbum de rock en 25 años

Roger Waters anunció hoy el lanzamiento el próximo 2 de junio de su primer álbum de rock en 25 años, un disco que se titulará "Is this the life we really want?" y al que acompañará una gira por Norteamérica.

Según informó en una nota de prensa su discográfica, se trata de "una mirada inquebrantable al mundo moderno en estos tiempos de incertidumbre", con doce nuevas composiciones que han sido producidas y mezcladas por Nigel Godrich (colaborador previo de Radiohead, Paul McCartney, Beck y U2).

La nómina de músicos de "Is this the life we really want?" se compone de los propios Waters (voz, acústica, bajo) y Godrich (arreglos, mezclas de sonidos, teclados, guitarra), así como de Gus Seyffert (bajo, guitarra, teclados), Jonathan Wilson (guitarra, teclados), Joey Waronker (batería), Roger Manning (teclados), Lee Pardini (teclados) y Lucius (voces).

Sucesor de "Amused to death" (1992), el álbum físico estará disponible en una edición de doble vinilo de 180 gramos y en CD, y ya es posible reservarlo.

Desde el lanzamiento de aquel álbum, en el que exploraba el poder de la televisión en los tiempos de la Primera Guerra del Golfo, Waters ha publicado otros tres trabajos: el directo "In the Flesh" (2000), el recopilatorio "Flickering Flame: The Solo Years Volume 1" (2002) y, como productor, la ópera "Ça Ira" (2005).

Waters anunció asimismo el comienzo inminente de la gira "US + Them" en Kansas City (Missouri) el próximo viernes 26 de mayo, con la que recorrerá Estados Unidos y Canadá hasta el 28 de octubre.

George Roger Waters (Surrey/Reino Unido, 1943) se dio a conocer a mediados de los años 60 como uno de los fundadores de Pink Floyd y principal motor de la banda tras la marcha de Syd Barrett en 1968.

Según los últimos recuentos oficiales, la célebre banda de rock progresivo habría vendido unos 250 millones de copias en todo el mundo gracias a álbumes emblemáticos de la historia de la música como "The dark side of the moon" (1973) o "The wall" (1979).

Su carrera en solitario, que ha alternado con diversas etapas de resurrección de Pink Floyd, arrancó con "The pros and cons of hitch hiking" (1984), al que siguieron "Radio K.A.O.S." (1987) y el citado "Amused to death".