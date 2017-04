M. Márquez: "Me motiva volver a estar muy cerca en la lucha del mundial"

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), ganador del Gran Premio de Austin por quinta vez consecutiva, celebró volver a estar cerca de la lucha del campeonato mundial de motociclismo después de conseguir la primera victoria de la temporada en el Circuito de las Américas.

"Ir a remolque siempre cuesta más, pero estar dentro de los 25 puntos de distancia del líder siempre es bueno", apuntó el piloto en declaraciones a los medios españoles en la sala de prensa del circuito estadounidense.

La victoria permite a Marc Márquez ascender de la octava a la tercera plaza del campeonato, en el que ahora es líder por seis puntos, 56 contra 50, el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) frente al español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), y el vigente campeón del mundo suma 38 puntos.

El piloto de Repsol Honda insistió en que ganar la carrera de hoy era muy importante después de la caída sufrida en el último GP de Argentina, en el que se fue al suelo cuando lideraba en solitario.

"Cometer un error te hace ver varias cosas y repasar todos los errores que has cometido, no sólo ese", añadió Márquez, que reconoció haber sentido un poco de presión ya que "todo el mundo" esperaba su victoria.

"Tenía la confianza de que este es un circuito que me va bien y que es un circuito que normalmente para mi estilo de pilotaje se adapta muy bien", detalló.

El español reveló que la decisión de cambiar el neumático delantero, eligiendo el duro en detrimento del medio, fue tomada por él cinco minutos antes de salir.

"El equipo me ha repetido varias veces: 'Vigila las dos o tres primeras vueltas, ¿no conoces el neumático?'. Y es verdad, no lo conocía", reconoció el vigente campeón del mundo.

"He estado detrás de Dani (Pedrosa) y cuando he visto que él ya bajaba el ritmo, que le costaba un poco, y que Valentino (Rossi) no estaba del todo fino en esas vueltas, ahí es cuando he apretado, he hecho dos vueltas en 2'04 para sacar buena distancia y ya mantenerme ahí", relató.

Preguntado por si la caída del piloto de Yamaha, Maverick Viñales, le había hecho cambiar el plan previsto para la carrera, Márquez apuntó que tan solo ha afectado a sus últimas vueltas, en las que pudo ir "más relajado".

Por otro lado, Márquez manifestó que tenía "mucho respeto" por lo que Rossi, nuevo líder del mundial, está haciendo en esta temporada.

"Está tirando de experiencia. No ha sido el más rápido hasta ahora, porque Viñales ha sido el más rápido en pista, y va líder, así que respeto total y una vez más te hace ver que la constancia es muy importante", apuntó el español.

Asimismo, consideró que la batalla interna en Yamaha, con los dos pilotos que están a la cabeza de la clasificación, tiene una dimensión positiva y otra negativa.

"Cuando hay rivales compañeros de equipo se hacen crecer mutuamente de nivel", explicó el de Cervera, que no obstante dijo que "cada uno va por su cuenta, cada uno quiere ganar".

Después de la victoria de hoy, Márquez señaló que es importante dar en el blanco con la puesta a punto de la motocicleta de cara a los circuitos de Jerez, Le Mans y Mugello, tres circuitos que son diferentes pero con estilo europeo.

"Se nos está escapando algo. Hay algo que no acabamos de tener claro en la moto y, a pesar de que hoy he ganado, no siento mi moto. No la siento como a mí me gustaría y es ahí donde estamos trabajando porque se está alargando", concluyó.