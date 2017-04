Maverick Viñales: "Ha sido una caída inexplicable"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M1), segundo clasificado del mundial de MotoGP, aseguró que la caída que sufrió hoy en el Circuito de las Américas en Austin fue "inexplicable y extraña" dado que durante el fin de semana se había sentido "muy cómodo" con su motocicleta.

Viñales, que hasta la carrera de hoy era el líder del mundial, se fue por los suelos en la curva diecisiete de la segunda vuelta, sin posibilidad alguna de continuar en carrera.

"Durante todo el fin de semana me he sentido muy cómodo en el cuarto sector, pero cuando he salido a la carrera no me sentía cómodo de delante, me derrapaba mucho la rueda delantera en las frenadas y no me sentía a gusto", comentó el piloto en declaraciones a los medios españoles tras el Gran Premio de Austin.

"Ha sido una caída extraña y me mosquea por eso, porque no me he caído tirando mucho. Sólo estaba intentando contactar con el grupo tranquilamente, pero son cosas que pasan", añadió.

Sin embargo, señaló que el equipo está "contento" por el fin de semana realizado en general y recordó que es importante que, sobre el papel, era uno de los candidatos a luchar por la victoria.

"Sabemos que tenemos la velocidad y el ritmo, así que a Jerez (el próximo Gran Premio del mundial de motociclismo) hay que llegar más preparados y trabajar mejor de cara a la carrera.", relató.

Respecto a la lucha por el mundial, dijo que la caída de hoy significa "gastar un comodín", al mismo tiempo que comentó que, a partir de ahora, "hay que aprovechar al máximo cada carrera y darlo todo".

Después de quedar segundo clasificado, el veterano piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M1), compañero de equipo de Viñales, lidera actualmente el mundial con seis puntos de ventaja respecto al gerundense.

"Hay que darle la enhorabuena porque ha hecho una gran carrera, muy inteligente y sin arriesgar más de lo que tenía que arriesgar, es increíble lo suyo", aseveró el piloto, que también aprovecho para felicitar a Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) por su rendimiento durante todo el fin de semana, en el que consiguió el primer puesto en los entrenamientos y la victoria en la carrera.

"Ahora mismo me preocupa más la carrera y dar mi cien por cien que Valentino o Marc. Quiero estar ya en Jerez y sacarme esta espina", concluyó el piloto.