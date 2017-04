Rossi: "Es un gran resultado pero llevamos sólo tres carreras"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), segundo en el Gran Premio de Austin de MotoGP es el nuevo líder del mundial 2017 y por ello afirmó que estaba "muy contento", aunque enseguida aclaró que "es un gran resultado, pero llevamos sólo tres carreras y la situación no quiere decir demasiado".

"Será difícil permanecer en esta posición porque Márquez y Viñales son auténticamente muy fuertes, pero en cualquier caso ahí está el resultado y por ello es una gran satisfacción", reconoció el piloto italiano, quien recordó que "regreso a la cabeza del mundial después de la complicada situación de finales del 2015 y es como una pequeña revancha, es como superar un periodo malo y por eso estoy contento".

"Tengo veintitrés puntos más que el año pasado a estas alturas y me encuentro muy bien con la moto, estamos trabajando bien y con una bonita atmósfera en el equipo, así que está bien, ya que también es mi mejor resultado en Austin, en donde nunca había hecho segundo, sobre todo porque he estado ahí delante, no he estado demasiado lejos y ha sido una bonita carrera. Me he divertido", recalcó Valentino Rossi.

El campeón italiano restó importancia a la caída de su compañero de equipo Maverick Viñales, al afirmar que no creía que "Viñales esté en ningún sueño, lo que ha hecho hasta ahora es increíble, no increíble, muy grande, todos sabíamos que Viñales iba a ser muy fuerte y no ha sido ninguna sorpresa ya que siempre lo ha hecho perfecto y en esta carrera era él quien podía plantar cara a Márquez con la Yamaha y creo que sigue siendo fuerte".

"Los baches de los que hemos hablado en este circuito y con estos neumáticos son un problema, el año pasado fui yo el que me caí en la curva dieciocho, el mismo sitio en el que se cayó Márquez el sábado, pero creo que sigue siendo uno de los grandes favoritos a la victoria en este mundial", en alusión a Maverick Viñales.

En lo que se mostró disconforme Valentino Rossi fue con la penalización que le pusieron de tres décimas de segundo pues dijo que "no es justa pues la sanción quiere decir que yo he cortado y que he conseguido ventaja con ello, que han sido tres décimas, pero Zarco no estaba allí, ha entrado muy tarde y si no me levanto nos tocamos y nos salimos los dos, una cosa es ser agresivo y otra es entrar así de tarde, cuando uno -él-, por delante, ya está dentro de la curva".