El no tan feliz cumpleaños de "Mamá vila", la abuela de Martín Elías

El 20 de abril, Elvira Antonia Maestre Hinojosa de Díaz madre de Diomedes y abuela de Rafael Santos cumplió años pero la familia no estaba para celebraciones.

Y no es para menos. Hace apenas una semanas, la familia se encontraba enterrando a Martín Elías quien murió en un accidente de tráfico el 14 de abril.

Sin embargo, Rafael Santos no dejó pasar el día sin mandarle un sentido mensaje a "Mamá Vila". El artista publicó una imagen con su abuela, donde se puede apreciar el duelo. Junto con la imagen Rafael escribió: "Feliz cumpleaños Mamá Vila que Dios me le siga dando vida y salud ,dentro de todo este dolor, que papá y Martín desde el cielo me la cuidan. Feliz cumpleaños mi vieja linda".