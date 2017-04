Las autoridades de El Salvador anuncian "reactivación" de enjambre sísmico

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador anunció hoy la "reactivación" de un enjambre sísmico en el centro del país, que dejó 532 temblores entre el 9 y 18 de abril pasados.

El MARN detalló que ha computado un total de 35 seísmos, de los que 8 fueron sentidos por la población, entre la mañana de este sábado y las 11.30 hora local (17.30 GMT), causados por la reactivación de fallas geológicas en el Área Metropolitana de San Salvador.

El sismo sentido de mayor magnitud, 3,9 en la escala abierta de Richter, se registró a las 09.51 hora local (15.51 GMT) de hoy a una profundidad de 3.6 kilómetros e intensidad de 4 en Antiguo Cuscatlán, epicentro de todos los temblores.

Las autoridades medioambientales no descartaron "que la actividad sísmica continúe en los próximos días" y pidieron a la población "atender las indicaciones" y "no prestar atención a rumores o a información no oficial".

Por su parte, Protección Civil cerró hoy por 48 horas la Carretera Panamericana, principalmente el tramo conocido como "Los Chorros" y principal acceso al centro del país desde la zona occidental, por el riesgo de derrumbes.

En este lugar el pasado 10 de abril un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter dejó un muerto y dos heridos tras ocasionar un derrumbe de rocas.