Trump considera "muy interesante" la primera vuelta de los comicios franceses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró hoy "muy interesante" la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, que se presentan como las más inciertas de los últimos años.

El mandatario no explicó qué encuentra interesante de los comicios galos en su breve mensaje, publicado en su cuenta de Twitter y que contiene solo ocho palabras.

"Muy interesantes elecciones actualmente teniendo lugar en Francia", se limitó a decir Trump en Twitter.

Trump ha mostrado simpatía por la líder del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen, con quien inició contactos al poco de ganar las elecciones de noviembre.

No obstante, el portavoz presidencial, Sean Spicer, aseguró el viernes que Trump no tiene preferencia por ninguno de los once candidatos de las elecciones francesas.

La ultraderechista Marine Le Pen se bate en esta primera vuelta con el socioliberal Emmanuel Macron, el conservador François Fillon y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, los cuatro con mayores opciones de clasificarse para la segunda ronda del próximo 7 de mayo.

La última vez que Trump habló sobre las elecciones francesas fue el viernes, cuando aseguró que el ataque terrorista de París, en el que murió un policía, tendría un "gran impacto" en los comicios.

"Otro ataque terrorista en París. El pueblo francés no lo soportará mucho más", escribió Trump en Twitter.

El expresidente Barack Obama también se implicó en las elecciones francesas al llamar este jueves por teléfono al candidato presidencial Emmanuel Macron, favorito en las encuestas.

Obama habló con Macron sobre "las importantes elecciones" que se celebran en Francia, aunque sin llegar a expresarle su apoyo para las mismas, según informó el portavoz del exmandatario, Kevin Lewis, en un comunicado.