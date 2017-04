El presidente François Hollande vota en su feudo electoral de Tulle

El presidente de Francia, François Hollande, votó hoy en su feudo electoral de Tulle, en el departamento de Corrèze (centro del país), en unos comicios presidenciales marcados por su renuncia a presentarse a su reelección.

Hollande votó minutos después de las 10.00 hora local (08.00 GMT) en un colegio electoral de Tulle, localidad de la que fue alcalde entre 2011 y 2008, y donde cuenta con un fuerte arraigo popular.

El presidente anunció el 1 de diciembre que no tenía intención de concurrir a las urnas para obtener un nuevo mandato, lastrado por sus fuertes índices de impopularidad.

La decisión de Hollande supuso un hito en la V República francesa (instaurada en 1958), al convertirse en el primer presidente que renuncia a presentarse a la reelección.

"Soy consciente de los riesgos que conllevaría mi candidatura, que no reúne todos los consensos. He decidido no ser candidato a la elección presidencial, he decidido no renovar mi mandato", dijo Hollande, en una solemne declaración televisada desde el Palacio del Elíseo.

El presidente no ha manifestado su apoyo público a ningún candidato, aunque dejó entrever en una entrevista al semanario "Le Point" que veía con buenos ojos al aspirante socioliberal Emmanuel Macron.

Su correligionario y candidato presidencial por el Partido Socialista, Benoît Hamon, que según las encuestas se perfila como el gran derrotado de las elecciones cuya primera vuelta se celebra hoy, votó prácticamente a la misma hora que Hollande en Trappes, en la periferia de París.

Hamon fue uno de los cabecillas de la llamada facción "rebelde" de los socialistas en el Parlamento, que se enfrentó a varias de las principales iniciativas de Hollande a lo largo de su presidencia.

El exministro logró la candidatura en representación del Partido Socialista en las primarias celebradas el pasado mes de enero, en las que derrotó en la segunda vuelta al ex primer ministro Manuel Valls.