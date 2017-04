Zac Efron busca esposa

Con los 30 a la vuelta de la esquina -cumplirá años el próximo mes de octubre-, el actor Zac Efron ha decidido que ya ha llegado el momento de ponerse serio y empezar a buscar a la mujer con la que pasar el resto de sus días, o al menos construir una relación seria, tras llegar a un punto de su vida en el que siente que puede ofrecer algo positivo a otra persona.

"Hasta hace poco ni me había dado por pensar en sentar cabeza. Ahora que me estoy acercando a los 30, he tenido la oportunidad de ver relaciones sentimentales maravillosas en otras personas y a través de mi trabajo he conocido a expertos en terapia de pareja. Me he dado cuenta de que tienes que hacerte feliz a ti mismo antes de pensar en hacer feliz a alguien más", explica el intérprete en una entrevista al nuevo número de la revista Cosmopolitan.

En su búsqueda del amor, el antiguo protagonista de 'High School Musical' ignorará las nuevas tecnologías -como aplicaciones para ligar- en favor de los métodos tradicionales.

"Intento estar lo más desconectado posible de mi móvil. Siempre lo tengo en silencio y con la vibración apagada, durante todo el día. La gente debe odiarme por ello. Tampoco soy muy bueno a la hora de responder mensajes y todo eso. Y no quiero ni empezar a hablar de Twitter o Instagram. Mi filosofía es: vamos a relajarnos y estar en el presente, disfrutemos del momento", afirma acerca de su personalidad poco tecnológica.

Las interesadas en convertirse en la futura señora Efron deberán tener en cuenta que, aunque sea chapado a la antigua a la hora de conocer a sus parejas, al intérprete le gustan las mujeres que se atreven a llevar la iniciativa.

"Creo que no hay nada malo en que las mujeres les pregunten a los hombres si quieren salir con ellas. De hecho, yo lo prefiero", aseguraba recientemente en una entrevista a Heat. "Y una mujer puede saber si me gusta porque me ruborizo o empiezo a contar chistes malos", asegura.