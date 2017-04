Familia de Rulfo rechaza que pretenda censurar homenajes al narrador mexicano

La familia del escritor mexicano Juan Rulfo rechazó hoy que pretendan censurar las actividades preparadas por el centenario del narrador aunque se pronunció por resaltar al personaje, la obra y su relación con la gente.

"En ningún momento existe la intención de censurar, de ninguna manera; sí puede existir hacer un reclamo, una protesta pero no una censura en absoluto", afirmó Juan Pablo Rulfo al concluir la mesa "100 años con Juan Rulfo" en el Centro Cultural Universitario.

Aseguró que su participación en este evento, en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa, es una muestra de lo importante que consideran que es el obra de Rulfo (1917-1986), autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas.

El hijo del narrador rechazó que haya conflictos con la Fundación Juan Rulfo, cuyo presidente Víctor Jiménez, canceló su participación al considerar difamatorio para el narrador el libro "Había mucha neblina, humo o no qué", que la escritora Cristina Rivera Garza presentará este domingo.

"No hay ninguna enemistad, ninguna diferencia en absoluto. Creo que lo importante es mi padre y su obra", señaló al explicar que la decisión de la Fundación fue en desacuerdo con una obra en especial que se considera denigraba a Rulfo.

Expresó que en lo personal considera que el libro que se presentará es una "obra ambigua" con elementos "totalmente banales" que de alguna forma buscan crear una imagen disminuida de Juan Rulfo.

El hijo del escritor señaló que prefiere reservarse su percepción personal sobre el libro de Rivera Garza, afirmó que no le interesa leerla y remarcó que cada uno debe tomar la responsabilidad de lo que dice y hace.

"He leído extractos, no se de que trata y cosas así pero no digamos, no me interesa leerlo, por el momento digamos, estoy en otras cosas", apuntó.

Confirmó que con motivo del centenario de Rulfo, que se cumplirá este 11 de mayo, se organizarán actividades en varios estados del país, como Durango, Yucatán, Jalisco y en Oaxaca, además de buscar llevarlo a otros países.

Rulfo remarcó que la idea es tener actividades "más consensuadas, más valoradas, que no se preste a ruidos escandalosos que son innecesarios".