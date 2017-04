Zidane no se arrepiente de haber alineado a Bale

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, declaró este domingo que no está arrepentido de haber alineado ante el Barcelona a Gareth Bale, que reapareció después de una lesión y tuvo que retirarse del campo en la primera parte con problemas en su pierna izquierda.

El técnico francés desveló que habló el día anterior con Bale y aseguró que el jugador galés dijo que estaba "bien" e ilusionado por "jugar".

"No me arrepiento de nada. Estoy decepcionado por él. Quería jugar, estaba bien, empezó bien, luego es que esto (lesionarse) no lo podemos controlar. Vamos a ver qué lesión tiene exactamente. Mañana vamos a hacer el examen y espero que sea poco para él", culminó. EFE.