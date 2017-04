Nadal, a por el décimo título, en una edición sin Nishikori pero con Murray

Ginés Muñoz.

Barcelona (España), 23 abr (EFE).- El español Rafael Nadal, vigente campeón y nueve veces ganador del torneo Conde de Godó, buscará a partir de este lunes su décimo título en Barcelona, en una edición que no contará finalmente con el japonés Kei Nishikori, pero sí con la participación a última hora del escocés Andy Murray.

La prematura eliminación, esta semana, de Murray, número uno del ránking mundial, y del joven talento alemán Alexander Zverev en el Masters 1.000 de Montecarlo, ha aumentado el 'caché' del Godó 2017, que contará con la inesperada participación de ambos jugadores.

Sin embargo, Nishikori, vencedor en Barcelona en 2014 y 2015 y finalista del año pasado -cayó en la final ante Nadal- se ha dado de baja del torneo al resentirse de la lesión de muñeca que sufrió hace unas semanas en el Masters 1.000 de Miami.

Por tanto, Murray (1), Nadal (7) y el austríaco Dominic Thiem (9) serán los tres 'top-ten' del torneo de Barcelona, que contará con otros cuatro jugadores entre los 20 primeros del mundo: el belga David Goffin (13), los españoles Roberto Bautista (18) y Pablo Carreño (19) y el propio Zverev (20).

Esta 65 edición del torneo, un Open 500 que este año repartirá 2.324.905 euros en premios, se disputará, a partir de mañana y hasta el domingo 30 de abril, en el RCT Barcelona-1899.

Tras recuperar el cetro en 2016 y conquistar este domingo su décimo título en la tierra de Montecarlo, Nadal vuelve a ser el principal favorito y el gran protagonista de un torneo que este año le rendirá homenaje al bautizar la pista central con su nombre.

Si embargo, el nueve veces campeón de Roland Garros no tendrá fácil levantar su décima corona en Barcelona. Y es que tras debutar con el ganador del duelo de primera ronda entre el argentino Renzo Olivo y el brasileño Rogerio Dutra Silva, probablemente tenga que emplearse a fondo ya en octavos de final, si se cruza con su compatriota y amigo David Ferrer, cuatro veces finalista del torneo.

En cuartos, su adversario podría ser el imprevisible Zverev, al que viene de derrotar con facilidad en los octavos de final de Montecarlo (por un doble 6-1), pero que tiene un enorme potencial para plantar cara a cualquier de los tenistas que ahora mismo ocupan el 'top-ten'.

Nishikori parecía a priori el rival de Nadal en semifinales, pero tras la baja del nipón, todo apunta a que será Goffin, a quien ayer venció también con claridad en la semifinales de Montecarlo (6-3 y 6-1), el que intente frenarle en su camino al décimo título.

En cualquier caso, Goffin, finalista este año en Sofía y Rotterdam, cuartofinalista en el pasado Abierto de Australia y que viene de eliminar a Novak Djokovic en la tierra de Mónaco, siempre es un rival a tener en cuenta.

Por la otra parte del cuadro, Murray, que regresa al Godó tras los cuartos de final que logró en 2012 -su última participación en el torneo-, se estrenará con el vencedor del duelo entre el australiano Bernard Tomic y el alemán Dustin Brown.

Tras caer a las primera de cambio en Indian Wells y en octavos de final de Montecarlo, Murray necesita recuperar confianza y coger ritmo de juego, y por eso ha decidido regresar a Barcelona donde, si no mejora su juego, no tendrá fácil avanzar hasta las últimas rondas.

Su camino hacia la final está plagado de españoles, pues en octavos podría enfrentarse a Feliciano López, que en este Godó batirá el récord de participaciones en el torneo.

Hasta ahora, compartía ese honor con Manolo Santana, pero la próxima semana se quedará solo como el tenista que más veces ha pisado la tierra del RCT Barcelona.

A un Godó de Feliciano se quedará el también española Albert Montañés, para quien esta edición tendrá una dosis de emotividad especial, ya que será el último torneo para el catalán, antes de retirarse como profesional.

En cuartos, los rivales de Murray podrían ser Roberto Bautista o Albert Ramos, que llega a la capital catalana en un gran momento de forma tras alcanzar sorprendentemente la final de Montecarlo.

Si el británico llega a semifinales, la lógica del ránking dice que debería enfrentarse a Thiem, tercer cabeza de serie del torneo, en busca de una plaza para la final, aunque no es descartable que otro español, Pablo Carreño, se cruce con él en esa penúltima ronda.

Carreño llega a este Godó con el mejor ránking de su carrera (19) y tras hacer semifinales en Buenos Aires, Sao Paolo e Indian Wells y final en Río de Janeiro.

Su camino en este Godó, no obstante, no será fácil, pues podría cruzarse con un ex 'top-ten', como el francés Richard Gasquet, en octavos, con Thiem en cuartos y con el mismísimo Murray en semifinales.

El asturiano alternará, además, los individuales con el torneo de dobles, cuadro donde competirá con un exnúmero uno del mundo, su compatriota Juan Carlos Ferrero, que se retiró hace cinco años y que regresa al torneo donde ganó en individuales en 2001. EFE.