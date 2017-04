Steven: "Si juego en el Camp Nou lo haré encantado"

El jugador hispano-colombiano de Osasuna Jhon Steven, que debutó ayer en Primera División ante el Sporting, ha afirmado hoy que si juega el miércoles en el Camp Nou lo hará "encantado".

Steven es jugador del filial osasunista de Segunda B, pero ayer fue convocado debido a la plaga de lesiones en el equipo navarro y debutó al lesionarse nada más comenzar el partido frente al Sporting el montenegrino Nikola Vujadinovic.

"Es un sueño debutar en Primera y con Osasuna. Fue con sabor agridulce: contento con el debut, pero sin poder llevarnos los tres puntos estando tan cerca", ha dicho Steven en alusión a la ventaja de dos goles que desperdició el conjunto pamplonés ante el equipo gijonés.

"Fue todo muy rápido, pero mejor para los nervios. Me sentí bien y los compañeros me arroparon mucho. Me sentí muy cómodo, aunque se nota bastante el ritmo en comparación con la Segunda B", ha añadido.

Steven nació en Cali (Colombia) hace 22 años y a los 6 años se trasladó a Estella (Navarra), para incorporarse a Osasuna en categoría cadete.

El jugador 'rojillo', que tiene opciones de jugar en el Camp Nou debido a las numerosas bajas en la plantilla osasunista, ha manifestado que las estrellas del Barcelona son "jugadores de otro planeta", pero ha indicado que el equipo navarro irá "a competir y a hacerlo lo mejor posible".

Ha dicho que a la plantilla navarra no le "importa" el resultado del clásico de cara al partido del próximo miércoles en el Camp Nou, donde Osasuna podría descender de forma matemática en función también del resultado del Leganés.

Steven termina contrato con Osasuna esta temporada y le gustaría continuar en el club navarro: "Ahora solo pienso en jugar en el Promesas y si me necesitan en el primer equipo. El año que viene ya se hablará".