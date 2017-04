Viñales: "Ganar será caro, pero lo intentaremos"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), segundo mejor tiempo para el Gran Premio de Austin de MotoGP en el circuito de Las Américas, reconoció que "ganar será caro, pero lo intentaremos, por supuesto".

"Creo que dando nuestro ciento por ciento y mejorando un poco la moto en ese segundo y tercer sector podemos ser muy fuertes ya que para el final de carrera hemos trabajado muy bien y sabemos que el neumático aguantará", explicó Viñales.

"Tenemos una buena puesta a punto para el final de carrera, así que yo intentaré salir, dar el ciento por ciento al principio y si luego puedo hacer alguna estrategia la haré", recalcó el piloto de Yamaha.

No obstante Maverick Viñales comentó que tenía problemas en algunos sectores del circuito pues "no puedo cerrar bien las curvas, tan rápido como me gustaría y entonces tengo que hacer más metros de los necesarios, intentaremos modificarlo un poco, pero estoy muy contento con los sectores uno y cuatro, sobre todo el cuatro, que los estamos haciendo muy bien".

Al hablar del ritmo de carrera tanto suyo como de sus rivales, Viñales explicó que "Marc y yo estamos bastante similares, él un poco mejor en el cuarto libre; Dani -Pedrosa- lo ha hecho muy bien, he estado rodando con él y realmente iba rápido, así que mañana seguramente pueda estar ahí, aunque es verdad que en el oficial ha habido mucha diferencia, no me esperaba tanta diferencia".

Por cuanto se refiere al final de carrera, Maverick Viñales indicó que si llega fuerte "a las últimas vueltas puedo marcar un ritmo muy bueno y es difícil adelantarme, pero Marc es un piloto muy agresivo y lo intenta hasta el último metro, hasta la línea de meta".