M. Márquez: "A ver si hay rifirrafe de Yamaha en carrera y sacamos provecho"

El piloto Marc Márquez, que saldrá primero mañana en el Gran Premio de Austin de Moto GP, cree que sería "interesante" un rifirrafe entre los pilotos de Yamaha, Maverick Viñales y Valentino Rossi, segundo y tercero, para sacar provecho durante la carrera y distanciarse de sus perseguidores.

Ambos pilotos de la escudería japonesa estuvieron a punto de tocarse durante la primera vuelta lanzada de Viñales en la Q2, y el gerundense se mostró visiblemente molesto con su compañero de equipo y se lo recriminó en dos ocasiones.

En declaraciones a los medios españoles en la sala de prensa del circuito estadounidense, Márquez aseguró hoy no saber qué había pasado exactamente entre los dos pilotos, pero recordó que ese tipo de encontronazos pasan regularmente en la pista y que "no había sido nada del otro mundo".

Márquez (Repsol Honda RC 213 V) mantuvo la hegemonía de entrenamientos en el Gran Premio de Austin que este fin de semana se disputa en el circuito de Las Américas al ser el más rápido en las pruebas oficiales, a pesar de los esfuerzos de su máximo rival, el también español Viñales (Yamaha YZR M 1).

"No sabía ni que iba segundo y que he conseguido la pole en la última vuelta hasta que me lo han dicho", aseguró el de Cervera.

Asimismo, señaló que aunque sus sensaciones en las salidas de curva están mejorando "poco a poco", el equipo debe trabajar en los puntos en los que se encuentran fuertes y saber entender dónde están los límites de la motocicleta saliendo en aceleración y compensándolo en otras partes del circuito.

El piloto consideró que durante los entrenamientos libres de esta mañana el equipo había mejorado respecto al viernes, día en el que dijo que no se acabó de encontrar a gusto con la moto.

"Me he centrado en la curva larga de derechas en el T4 para mejorarla y encontrar el límite de verdad y ahora ya no pierdo tiempo en ese tramo", aseveró Márquez, que destacó la importancia de hacer un entrenamiento sin tocar mucho la motocicleta para que el piloto tenga un poco de estabilidad.

Respecto al duelo Viñales-Márquez, el catalán recordó que en anteriores ediciones de la carrera en el Circuito de las Américas siempre había conseguido la primera posición con "algo más" de distancia.

"Esta vez está todo mucho más apretado", añadió, al mismo tiempo que reconoció que en la carrera de mañana será "crucial" la elección de neumáticos.

Márquez se adjudicó en propiedad la quinta mejor clasificación de entrenamientos consecutiva en el Gran Premio de Austin, en el que es el dominador claro desde 2013, por delante de Maverick Viñales y de Valentino Rossi.

"Está claro que intentaré luchar hasta el final por la victoria y Maverick es uno de los pilotos que mañana puede cortar esta racha, pero intentaremos que no", subrayó.

Durante la rueda de prensa posterior a la calificación, Rossi dijo al contestar una pregunta hecha a través de las redes sociales que Márquez sería "una pizza diavola con salami picante".

El piloto español se tomó con humor la comparación e indicó que Rossi, en su caso, sería el queso de las pizzas, un ingrediente "que siempre está allí, lo llevan todas".