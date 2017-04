Vero Boquete: "En el vestuario no hay celebraciones, quedan noventa minutos"

La centrocampista española del París Saint-Germain, Vero Boquete, indicó tras la victoria de su equipo, por 1-3, ante el Barcelona en el Mini Estadi que en el vestuario francés "no hay gritos de alegría ni celebraciones" porque aún quedan "noventa minutos" por disputarse.

Pese a la importancia del triunfo logrado en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones femenina, Vero Boquete descartó que el pase a la final esté resuelto. "Lo estará si estamos en Cardiff", dijo en alusión a la final del 1 de junio.

"Estamos cansados de ver remontadas en el fútbol, por eso en este vestuario no hay gritos de alegría ni celebraciones. Quedan noventa minutos y somos conscientes de ello", subrayó en zona mixta.

La centrocampista gallega, de 30 años, reconoció que la eliminación del equipo masculino del París Saint-Germain ante el Barcelona "es un aliciente más" para tratar de conseguir una plaza en la última ronda de la competición de clubes más prestigiosa.

"La derrota de los chicos, por cómo fue, dolió mucho en París. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de defender a nuestro club en Europa y ojalá podamos conseguirlo estando en Cardiff", deseó Boquete, quien participó de los últimos minutos del duelo.

"Salgo de una lesión y no era seguro que llegase a Barcelona. Para mí, poder jugar y ayudar al equipo en los últimos minutos ha estado bien. No he sentido dolor, estoy recuperada y ahora a prepararme para el próximo partido", explicó.