Lorenzo: "Este resultado nos da moral"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) consiguió la sexta posición de entrenamientos para el Gran Premio de Austin de MotoGP, su mejor resultado con la nueva moto y por ello reconoció que hacía tiempo que no disfrutaba "de un buen resultado y la verdad es que esto nos da moral".

"Sin duda, no ha sido una vuelta de por sí muy rápida pero hemos ido mejorando a lo largo del fin de semana las sensaciones y la nueva ergonomía la verdad es que me ha dado mucha más confianza en general en todo el circuito, aunque al final, cuando hemos montado el neumático blando, he apretado los dientes para hacer tres o cuatro vueltas perfectas y la verdad es que la última ha sido muy buena", comentó Lorenzo.

"Hemos mejorado la comodidad sobre la moto, y eso es muy importante, que yo me sienta cómodo y que me canse menos, que pueda hacer más vueltas, pero la moto sigue teniendo el mismo núcleo, los mismos problemas y las mismas virtudes", explicó el triple campeón del mundo de MotoGP.

"Tenemos que trabajar para hacer una moto más fácil para el piloto y una moto sobre todo que gire mejor en las curvas; la comodidad y la experiencia te permite acercarte más a lo que da el límite de la moto en estos momentos y por eso he podido sentirme a gusto y exprimir no al máximo, pero cerca del máximo de las posibilidades de la moto", continuó Lorenzo.

"Mañana, después de una caída en Argentina y de no poder completar la primera vuelta, habrá que intentar hacer una buena salida con el embrague, pero no volverse muy loco intentando adelantar muchas posiciones", dijo sobre la carrera de mañana el piloto de Ducati.

"Debo ser un poco precavido al principio porque lo importante es terminar la carrera, pero la mitad del trabajo ya lo hemos hecho y ahora hay que intentar hacer lo que uno pueda mañana y si el ritmo nos da para estar entre los cinco primeros lo intentaremos, pero si no, habrá que intentar acabar entre los diez primeros", recalcó Jorge Lorenzo, quien reconoció que el podio "no es un puesto realista si la carrera se realiza normalmente, pero nada es imposible".

"Me faltan todavía muchos kilómetros de ritmo de carrera y no quiero complicarme la vida las primeras dos vueltas, luego veremos cómo está mi ritmo y qué soy capaz de hacer", indicó Lorenzo sobre su planteamiento para la carrera.

"Por fin encuentro que la moto me da buenas sensaciones, puedo pilotar muy agresivo confiando en la moto, con fuerza física y eso es muy positivo y la posición final no es más que el resultado de un trabajo hecho y al final eso te da seguridad y la seguridad te da velocidad", reconoció.