El comisario europeo de Ciencia insta en Lisboa a los científicos a protestar

El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, el portugués Carlos Moedas, pidió hoy en Lisboa que los científicos "no tengan miedo de gritar" para defender la ciencia, a favor de la que se manifestaron centenares de personas en la capital lusa.

Moedas habló al final de la "Marcha por la Ciencia", una iniciativa global que busca reivindicar la importancia de la investigación así como el mantenimiento de su financiación, y que recorrió el centro de Lisboa a primera hora de la tarde con carteles en los que se leía "Quieres evidencia, acude a la ciencia" o "No creo en señales".

Ante los centenares de personas que acudieron a la convocatoria, en su mayoría jóvenes, el comisario europeo pidió a los científicos "que no tengan miedo de gritar por la ciencia" y protesten para defenderla, ya que "sin ciencia no hay paz, no hay democracia y no hay futuro".

El comisario explicó en un artículo de opinión publicado hoy en el semanario luso Expresso que decidió participar en la marcha al considerar que es "un buen comienzo" para "enorgullecerse" de la ciencia que se realiza en el viejo continente.

En este sentido, elogió la investigación científica que emprende el Consejo Europeo de Investigación (ERC), que en sus diez años de existencia "ha desarrollado un nuevo paradigma en la financiación de la investigación y se ha convertido en una de las mejores historias de éxito de Europa".

La Marcha por la Ciencia, que coincide con el Día de la Tierra, se celebra hoy en más de 600 ciudades, aunque se espera que la más multitudinaria sea la de Washington, donde los organizadores estiman reunir hasta 75.000 personas para protestar por los recortes propuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.