No toda Mocoa tiene agua y luz, según habitantes

El censo de barrios afectados llegó a 17, pero la cifra crece entre los reclamos de los vecinos que quedaron con casa, pero sin como vivir en ella. 32 sería el total de barrios golpeados con la avalancha y la mayoría sin agua y luz.

Son esos vecinos los que se indignan cuando llegan al centro de Mocoa y ven como el panorama de una poderosa avalancha parece una falacia en la zona comercial.

Caracol Radio

“Es mentira que ya llegó a todo lado, nosotros vivimos en La Independencia y allá no nos llega agua, son algunos carrotanques los que aparecen pero no es seguido, necesitamos que nos ayuden”, señalan.

Los habitantes de barrios como La Independencia o La Peña exigen a la Alcaldía que no se olviden de ellos, no quieren ir a los albergues, no lo ven necesario, no tanto como la luz o el agua para quedarse en sus viviendas.