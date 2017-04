Santos dice que Colombia estuvo cerca de ser un Estado fallido cuando estaba en la guerra

Un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificara a Colombia como un Estado fallido, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que el país estuvo cerca de llegar a esta situación por causa de la violencia, pero aseguró que una situación muy diferente es la que se vive con una Colombia en paz.

Durante un conversatorio en la Universidad Javeriana, el presidente Santos afirmó que, “En el caso de Colombia era la paz, sin paz, la violencia, no puede haber mercado, no puede haber Estado, y efectivamente, en esa época si éramos un Estado ad portas de ser considerado un Estado fallido”.

Al definir el término aseguró que se relaciona con la falta de control sobre el territorio, que era evidente según el mandatario hace varios años, cuando no existía el acuerdo de paz.

Explicó que, “un Estado fallido de acuerdo a los académicos, es cuando un Estado no controla el territorio, donde en partes importantes del territorio no se puede impartir justicia, el Estado no puede impartir justicia y nosotros estábamos en esa época por causa de la guerra, por causa de la violencia, ad portas realmente de ser un Estado fallido”.

Aseguró que esta fue de una de las razones que lo impulsó a buscar el acuerdo de paz que se logró con las Farc.

Reconoció, sin embargo, que esto no es suficiente y afirmó que el mayor desafío es reconciliar al país, así como implementar los acuerdos, para la efectiva construcción de la paz.