El papa cita en acto por mártires a esposa de refugiado asesinada por su fe

El papa Francisco recordó hoy a la mujer de un refugiado asesinada por su fe cristiana a manos de terroristas y denunció la situación de los inmigrantes, en una misa dedicada a los mártires de las "locas ideologías" del siglo pasado y el actual.

Francisco recordó que, en su viaje a la isla griega de Lesbos, en abril de 2016, conoció a un musulmán de unos treinta años y con tres hijos que, tras saludarle, le confesó que los terroristas habían degollado a su mujer, cristiana, por no renunciar a su fe en Cristo.

"Me miró y me dijo 'padre yo soy musulmán, mi mujer era cristiana, y a nuestro país llegaron los terroristas. Nos preguntaron por la religión. Vieron el crucifijo y le pidieron que lo tirara. Ella no quiso y la degollaron delante de mí", recordó.

Francisco, con tono apesadumbrado, reconoció que desconoce si el hombre y sus hijos siguen en el campamento o si, por el contrario, "fue capaz de salir de ese campo de concentración".

"Los campos de refugiados, muchos son de concentración por la cantidad de gente que son dejados allí. Los pueblos generosos que los acogen deben llevar adelante ese peso. Los acuerdos internacionales parecen más importantes que los derechos humanos", denunció.

El papa dijo que aquel hombre, de quien no dio más información, "no tenía rencor" y, como musulmán, "tenía esa cruz de dolor que llevaba adelante sin rencor", refugiado "en el amor de su mujer".

Sus palabras fueron improvisadas al margen de la homilía que llevaba preparada y en la que denunció que numerosas comunidades cristianas son perseguidas actualmente por "el odio", promovido por el diablo.

"Él nos odio y suscita la persecución, que desde los tiempos de Jesús y de la Iglesia primitiva, continúa hasta nuestros días", dijo.

El acto, promovido por la Comunidad de Sant'Egidio, tuvo lugar en la basílica romana de San Bartolomé, en la isla del río Tíber, que desde el año 2002, por deseo de Juan Pablo II, recoge el testimonio de los mártires contemporáneos.

En sus capillas puede apreciarse el recuerdo de los cristianos que murieron por su fe en Cristo durante el siglo XX y el XXI, como los sacerdotes asesinados en la Guerra Civil española, o los que murieron por los regímenes nazi y comunista.