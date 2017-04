Verhofstadt acusa a May de "oportunismo" al adelantar comicios

El coordinador del "brexit" en el Parlamento Europeo (PE), Guy Verhofstadt, ha acusado a Theresa May de "oportunismo" político y de querer más poder al convocar elecciones anticipadas, informa hoy el diario "The Guardian".

En un artículo que aparecerá mañana en el dominical "The Observer", pero del que informa hoy el "Guardian", Verhofstadt considera que "no tiene sentido" haber adelantado los comicios en el Reino Unido para el 8 de junio porque estima que no mejorará la posición negociadora de la primera ministra sobre el "brexit".

El ex jefe de Gobierno belga sugiere que la líder conservadora británica está motivada más por consideraciones partidistas que por defender el interés nacional.

En su opinión, el anuncio de elecciones hecho por May el martes es un "intento por arrebatar poder por parte del Partido Conservador, que desea sacar ventaja de un Partido Laborista que parece estar en desorden a fin de asegurarse otros cinco años de poder, antes de que se empiece a sentir (el impacto) del brexit".

La jefa del Gobierno británico anunció por sorpresa el martes su decisión de adelantar los comicios para el 8 de junio en vez de esperar al término de la actual legislatura, en 2020, a fin de estar en una posición negociadora más fuerte, según ella, frente a la UE.

En opinión de Verhofstadt, tener más escaños en el Parlamento no mejorará la posición de May en las negociaciones con el bloque europeo, que oficialmente empezaron el pasado 29 de marzo cuando Londres activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el proceso de dos años de conversaciones sobre la salida.

El coordinar del PE consideró que "no tiene sentido" haber convocado la cita.

"Solo podemos concluir que muchos políticos británicos y los medios aún no sondean cómo funcionará el artículo 50 en la práctica. ¿La elección de más diputados 'tories' darán a Theresa May una mayor oportunidad de asegurar un mejor acuerdo del 'brexit'? Para los que se sienten alrededor de la mesa en Bruselas esto es irrelevante", escribió el político belga.

Agregó que muchos políticos en Bruselas observan esta elección como motivada por las "maquinaciones internas" del partido "tory".

"Parece que esta elección está motivada por oportunismo político del partido en el poder, en lugar de por la gente a la que representa", subrayó el coordinar del PE.

También se mostró pesimista porque estas elecciones retrasarán las negociaciones sustanciales para después del 8 de junio al indicar que, a menos que se llegue a un acuerdo transitorio, los ciudadanos del Reino Unido no tendrían más derechos a viajar y estudiar en la UE que los de Moscú o Bombay.

Además, indicó que espera que las agencias de la UE que están en el Reino Unido, como la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA), no se quedarán en este país.

Se espera que el Reino Unido esté fuera de la UE en la primavera de 2019, después de que los británicos votasen a favor del "brexit" en el referéndum celebrado el pasado 23 de junio.