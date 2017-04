Cárdenas cree que sociedad asume responsabilidades del Estado sobre migrantes

El ex candidato presidencial mexicano Cuauhtémoc Cárdenas considera que "la sociedad está asumiendo responsabilidades que no está asumiendo el Estado", por lo que cabe pensar que éste "no está a la altura de sus ciudadanos".

Cárdenas ha intervenido esta semana en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas que se celebró en Madrid, donde debatió sobre la situación de vulnerabilidad de los migrantes junto a políticos, activistas y miembros de la sociedad civil.

Considerado líder moral de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Cárdenas reivindicó el "ambiente de solidaridad" generado por la "gente de sectores populares" hacia estas personas.

En ese sentido, subrayó que "se puede pensar en que el Estado no está a la altura de sus ciudadanos", quienes ayudan con alojamiento, comida e incluso dinero a las miles de personas que atraviesan anualmente el país norteamericano en busca de una vida mejor en Estados Unidos.

Cárdenas, que es coordinador de asuntos internacionales de Ciudad de México, recordó que aunque esta urbe "no está teniendo los problemas masivos de migración que tienen otras ciudades", en el país "existe una corriente migratoria fuerte" marcada por los centroamericanos que intentan llegar a territorio estadounidense.

"No será por instrucciones de autoridades superiores pero estos migrantes se ven sujetos a mucha hostilidad por parte de los agentes migratorios y de policías judiciales que los extorsionan y los utilizan", denunció.

A su juicio, esta vulneración constante de los derechos de los migrantes "ha hecho que se genere en México una red de refugios para acogerles a su paso por el territorio mexicano".

"La Ciudad de México se ha declarado como una ciudad amigable con estos migrantes cuando llegan a la ciudad", ejemplificó tras reconocer la dificultad que tiene una persona para identificarse como tal por "el temor que siempre hay por acercarse a una autoridad" migratoria.

Además de los migrantes centroamericanos, Cárdenas apuntó a los cientos de miles de mexicanos que viven en el país vecino de manera legal, y también irregular, y que tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos "están siendo deportados de manera mucho más violenta".

Paradójicamente, tras la administración del expresidente Barack Obama, la que más mexicanos expulsó de Estados Unidos, "las deportaciones han disminuido un poco", según el político quien, no obstante, añadió que ahora se están dando sin que los migrantes puedan defenderse legalmente.

"Ahora están disminuyendo, pero se está dando con un carácter mucho más violento y en tiempos mucho más cortos, ahora no se da la oportunidad de juicio y defensa jurídica para la personas que se esté expulsando, cosa que sí se estaba dando con el gobierno anterior", puntualizó.

Cárdenas calificó de "importantes pero insuficientes" las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal mexicano, con el presidente Enrique Peña Nieto a la cabeza, para solucionar la situación de los mexicanos en Estados Unidos.

"Las acciones de los consulados son importantes pero insuficientes por la cantidad de deportados y por el poderío del estado norteamericano y las pocas capacidades que pueda tener el Gobierno de México" ante esta situación, asumió.

Pese a ello, guarda la "esperanza" de que "la respuesta del Gobierno de México pueda ser distinta y haya un cambio en las políticas internas que disminuya el hecho de que la gente se vea forzada a dejar el país".

"Hemos tenido una migración que en los últimos años llegó al medio millón anual, mientras no haya condiciones en el país, la gente seguirá buscando mejores condiciones", agregó.