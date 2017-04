Pochettino: "El fútbol no ha sido justo; merecimos más"

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, señaló este sábado, después de caer en semifinales de la FA Cup ante el Chelsea (4-2), que se siente "orgulloso" de sus jugadores porque jugaron "con personalidad y carácter", pero aseguró que "el fútbol no ha sido justo" con su equipo.

"Es difícil explicar la derrota: después de cuatro minutos recibimos un gol, luego creo que lo hicimos bien, dominamos y marcamos el tanto del empate. Al filo del descanso cometimos un penalti infantil, que creo que no fue, y ahí el equipo demostró carácter y personalidad. La segunda mitad jugamos muy bien", dijo Pochettino en la sala de prensa del estadio de Wembley.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores porque mostraron personalidad y carácter, y dominaron a un equipo que suele jugar bien. Obligamos al Chelsea a jugar al contragolpe", prosiguió el preparador argentino. "Lo hicimos mejor que ellos y merecimos más. Estamos decepcionados, es verdad, pero tenemos que estar tranquilos y seguir adelante", apuntó.

El conjunto del norte de Londres, segundo en la Premier League a cuatro puntos del Chelsea, se inclinó ante sus vecinos del suroeste por 4-2 y cayeron eliminados de la Copa de Inglaterra en semifinales. Esta es la séptima semifinal consecutiva en la que caen los 'Spurs'.

"Es un partido del que me siento orgulloso. Lo dimos todo y no puedo decir nada más. Esta es la forma en la que queremos jugar, es nuestra filosofía", comentó Poch. "Es mi primera semifinal con el Tottenham, no puedo cambiar el pasado", respondió el técnico al ser preguntado sobre el 'gafe' de su equipo en semifinales.

"El pasado es el pasado y yo intento cambiar el presente y el futuro. Cualquier aficionado del Tottenham se sentirá hoy decepcionado, pero sabe dónde estamos en nuestro proyecto", dijo.

"Los jugadores han hecho un esfuerzo fantástico. Estamos construyendo un equipo muy ilusionante, y ya llegará el momento de ganar. Es importante saber cómo evolucionados y desarrollamos la plantilla de cara a las próximas temporadas. El equipo está luchando y ahora necesitamos tiempo", subrayó.