Albert Ramos: "Voy a intentar levantar el título"

El tenista español Albert Ramos, que este domingo jugará la final del torneo de Montecarlo frente a su compatriota Rafael Nadal, dijo hoy tras eliminar a Lucas Pouille en semifinales que hará todo lo posible por levantar el título.

"Mañana hay que intentar dar el máximo otra vez, jugar un buen partido y, por qué no, levantar el título", explicó el catalán en unas declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.

Destacó que ha vuelto a jugar un "muy buen partido, otra vez a tres sets", ya que necesitó el set definitivo en la semifinal frente al francés Lucas Pouille como ocurrió anteriormente ante el británico Andy Murray y el croata Marin Cilic.

"Me he encontrado muy bien físicamente, con mucha intensidad. No me he venido abajo después de perder el segundo set y estoy muy contento con la victoria, porque supone estar en la primera final de Masters 1000", destacó Ramos.