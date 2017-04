West Ham y Everton empatan, Hull y Swansea ganan y el Middlesbrough se hunde

El Middlesbrough sufrió un durocorrectivo este sábado en Bournemouth (4-0) y se hundió un poco másen la Premier League, en una jornada en la que el West Ham y elEverton no se hicieron daño (0-0) y el Hull y el Swansea ganaron suspartidos sobre Watford y Stoke, respectivamente.

Londres, 22 abr (EFE).- El Middlesbrough sufrió un durocorrectivo este sábado en Bournemouth (4-0) y se hundió un poco másen la Premier League, en una jornada en la que el West Ham y elEverton no se hicieron daño (0-0) y el Hull y el Swansea ganaron suspartidos sobre Watford y Stoke, respectivamente.

El 'Boro', que no ha ganado un partido en lo que llevamos de año,fue goleado en Dean Court ante un inspirado Bournemouth y se quedó anueve puntos de la salvación en la tabla, a falta de sólo cincopartidos.

Los tantos de King (m.2), Afobé (m.16), Pugh (m.65) y Daniels(m.70) infligieron una dura derrota al equipo de Steve Agnew, que yatiene pie y medio en la Championship.

Sus rivales por la permanencia no fallaron, y Swansea City y HullCity se impusieron a Stoke City y Watford, respectivamente, paraseguir en la pelea por la salvación.

Los 'Swans' doblegaron, no sin problemas, a un Stoke (2-0), queincluso falló un penalti. Fernando Llorente (m.10) adelantó a losgaleses, antes de que Arnautovic marrara un penal que hubieraigualado el encuentro. El centrocampista inglés Tom Carroll, a faltade 20 minutos para el final, subió el definitivo 2-0 al luminoso,que deja a los de Paul Clement a dos puntos de la salvación, que lamarca el Hull.

Precisamente los 'Tigers' se impusieron este sábado en el KCOMStadium al Watford por 2-0, gracias a los tantos de Markovic (m.62)y Clucas (m.71). Los pupilos de Marco Silva, que siguen intratablesen casa, no acusaron la tempranera expulsión de Niasse y semantienen en decimoséptima posición de la tabla.

En el encuentro, a priori, más destacado de la jornada sabatina,el West Ham y el Everton no se hicieron daño en el Estadio Olímpicode Londres y no pasaron del 0-0, que no contenta a ninguno de losdos.

El fin de semana de fútbol en Inglaterra, marcado por la disputade las semifinales de la Copa (FA Cup), se completa el domingo condos partidos: Burnley-Manchester United (14:15 GMT) yLiverpool-Crystal Palace (16:30 GMT).

-- Resultados de la 34ª jornada:

- Sábado

Bournemouth 4 - Middlesbrough 0

Hull City 2 - Watford 0

Swansea 2 - Stoke 0

West Ham 0 - Everton 0

- Domingo

Burnley . - Manchester Utd .(14:15 GMT)

Liverpool . - Crystal Palace .(16:30 GMT)

-- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

--------------------------

.1. Chelsea 32 24 3 5 65 27 75

.2. Tottenham 32 21 8 3 68 22 71

.3. Liverpool 33 19 9 5 69 40 66

.4. Manchester City 32 19 7 6 63 35 64

.5. Manchester Utd 31 16 12 3 48 24 60

.6. Everton 34 16 10 8 60 37 58

.7. Arsenal 31 17 6 8 63 40 57

.8. West Bromwich 33 12 8 13 39 42 44

.9. Southampton 31 11 7 13 37 40 40

10. Watford 33 11 7 15 37 54 40

11. Stoke 34 10 9 15 37 50 39

12. Bournemouth 34 10 8 16 49 63 38

13. West Ham 34 10 8 16 44 59 38

14. Leicester 32 10 7 15 41 53 37

15. Burnley 33 10 6 17 33 47 36

16. Crystal Palace 32 10 5 17 44 52 35

17. Hull City 34 9 6 19 36 67 33

18. Swansea 34 9 4 21 39 68 31

19. Middlesbrough 33 4 12 17 23 43 24

20. Sunderland 32 5 6 21 26 58 21

-- Jornada 35 de la Premier League:

- Sábado 29 de abril: Southampton-Hull City (15:00 GMT), StokeCity-West Ham United (15:00 GMT), Sunderland-Bournemouth (15:00GMT), West Bromwich Albion-Leicester City (15:00 GMT) y CrystalPalace-Burnley (17:30 GMT).

- Domingo 30 de abril: Manchester United-Swansea City (12:00GMT), Everton-Chelsea (14:05), Middlesbrough-Manchester City (14:05GMT) y Tottenham Hotspur-Arsenal (16:30 GMT).

- Lunes 1 de mayo: Watford-Liverpool (20:00 GMT).