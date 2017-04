Ferrer: "Tengo que aceptar mi situación e intentar cambiarla"

El tenista español David Ferrer se ha referido al mal inicio de temporada, después de no haber superado la segunda ronda en ninguno de los seis torneos que ha disputado y ha asegurado que debe "aceptar la situación" e "intentar cambiarla" en el torneo Conde de Godó, que se celebra a partir del lunes en la Ciudad Condal.

Ferrer, que actualmente ocupa la posición 33 del ránking ATP, ha atribuido su bajo rendimiento a las lesiones y también a sus 35 años, aunque ha reconocido que "todo forma parte del deporte".

El alicantino se ha mostrado optimista y ha explicado que se encuentra en su mejor momento físico en lo que va de año: "Ya pasé los problemas de tendones y cada día me encuentro mejor", asegura.

El tenista se ha referido también al "duro" cruce de segunda ronda en Barcelona, donde enfrentará al ganador del encuentro entre el sudafricano Kevin Anderson y el argentino Carlos Berlocq.

"Todos juegan bien. Cualquier jugador será complicado y más viendo como estoy este año, pero los entrenamientos van bien y mentalmente he mejorado", afirma.

El Godó, competición a la que vuelve tras no acudir el año pasado por lesión, será el primer torneo que Ferrer disputará esta temporada sobre tierra batida, pero ha dejado claro que no piensa en una falta de rodaje en esta superficie: "He jugado y he ganado poco, pero siempre hay que empezar de alguna manera", indica.

El alicantino se ha referido también a la entrada a última hora en el cuadro del torneo del número uno mundial, el escocés Andy Murray, del que opina que su participación puede ser debida a la menor carga de partidos.

Ferrer también ha justificado la participación de Murray en el Godó a haber entrenado en el pasado en Barcelona y a su "ilusión" por disputar la competición: "en otro torneo con menos historia tal vez se lo habría pensado", apunta.

El tenista ha aprovechado su participación en el torneo barcelonés para presentar su colaboración con el hospital Sant Joan de Déu de la Ciudad Condal como embajador en la investigación y tratamiento de enfermedades neurológicas infantiles, un proyecto para el que admite tener "mucha ilusión".

Ferrer llevará una pulsera en los partidos que dispute esta semana como símbolo de su implicación en esta alianza, de la que espera que dure "toda la vida".